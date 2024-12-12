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Trump açıkladı: Yasadışı göçmenleri sınır dışı etmek için orduyu kullanacak

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump, ABD’de bulunan yasadışı göçmenleri sınır dışı etmek için ABD ordusunu yasaların elverdiği ölçüde kullanacağını açıkladı.

İHA
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Trump açıkladı: Yasadışı göçmenleri sınır dışı etmek için orduyu kullanacak
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ABD’nin Seçilmiş Başkanı Donald Trump’ın görevi devralmasına haftalar kala ABD basınına verdiği röportajda, ABD’de bulunan yasadışı göçmenlere yönelik politikasına değindi.

Trump, yasadışı göçmenleri sınır dışı etmek için ABD ordusunu yasaların elverdiği ölçüde kullanacağını açıkladı. Ordunun bu konuda kullanılmasını engelleyen yasa hatırlatılan Trump, yasadışı göçün durdurulması gereken bir istila anlamına geldiğini savundu.

Trump, "Bunu ülkemizin işgali olarak görüyorum. Ulusal Muhafızları alacağız ve ülkemizin yasalarına göre izin verilen noktaya kadar gideceğiz. Önümüzdeki 20 yıl boyunca kamplarda oturmalarını istemiyorum. Sınır dışı edilmelerini ve ülkelerin onları geri almasını istiyorum" dedi.

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