Trump: Ahmed Şara'ya hala güveniyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen Meksika Sınır Savunma Madalyası takdim töreninde basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

Suriye'deki silahlı saldırıda 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşının hayatını kaybetmesi sonrasında hala Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya güvenip güvenmediği sorusuna Trump, "Evet hala güveniyorum." sözleriyle yanıt verdi.

Trump, söz konusu saldırının, Cumhurbaşkanı Şara ile "bir ilgisi olmadığını" ifade etti.

ABD Başkanı Trump, "Bu, Suriye'nin gerçekten çok fazla kontrol edemedikleri bir kısmı. Sürpriz oldu, bu konuda (Şara) çok üzgün. Bunun üzerinde çalışıyor, güçlü bir adam." değerlendirmesinde bulundu.

Saldırının terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğunu vurgulayan Trump, buna karşılık olarak "DEAŞ'ı sert bir şekilde vuracaklarını" söyledi.

Trump, Suriye'de neden ABD askeri bulundurdukları sorusuna karşılık, "Çünkü Orta Doğu'da barışın sağlanmasını ve devam etmesini sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Suriye'de asker bulundurmanın da bu çabanın bir parçası olduğunu söyleyen Trump, söz konusu coğrafyanın "dünyanın zorlu bir bölgesi" olduğuna dile getirdi.

Donald Trump, "(Beşar) Esad'dan kurtulduk, gerçekten kötü olan ve Orta Doğu'da barışın önünde engel olan diğer insanlardan kurtulduk." sözlerini ekledi.

Gazze’de uluslararası istikrar gücünün faaliyete geçmesi konusunu değerlendirdi

ABD Başkanı Trump, Gazze'de uluslararası istikrar gücünün ne zaman faaliyete geçeceğinin sorulması üzerine, "Bence bir biçimde zaten faaliyette. Zaten çok güçlü bir biçimde çalışıyor." dedi.

Uluslararası İstikrar Gücüne daha fazla ülkeden katılım gerçekleşeceğinin altını çizen Trump, "İstediğim kadar asker gönderecekler." ifadesini kullandı.

Orta Doğu'da bulunmadığı halde bölgede barışı görmek isteyen ülkeler olduğunu aktaran Trump, bu ülkelerin de söz konusu istikrar gücüne katılmak istediklerini belirtti. Trump, bunun kendisi için "oldukça şaşırtıcı" olduğunu sözlerine ekledi.