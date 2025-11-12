Trump akşam yemeğinde ‘finans zirvesi’ yapacak

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Beyaz Saray'da finans sektörü yöneticilerini akşam yemeğinde ağırlayacak.

Konuya yakın kaynaklara göre, katılımcılar arasında JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, Nasdaq CEO'su Adena Friedman bulunurken, yemeğe Goldman Sachs'tan David Solomon, BlackRock'tan Larry Fink ve Morgan Stanley'den Ted Pick de katılacaklar.

Beyaz Saray, Trump'ın yerel saatle 19:30'da ev sahipliği yapacağı özel bir akşam yemeğini başkanın günlük programına ekledi.

Trump, eylül ayında Meta Platforms'tan Mark Zuckerberg ve Apple'dan Tim Cook'un da aralarında olduğu teknoloji sektörü yöneticileriyle bir akşam yemeği düzenledi. Silikon Vadisi liderleri özellikle yapay zekâ alanında ABD'deki yatırımlarını artırma sözü verdi.