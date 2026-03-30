Trump 'alabiliriz' dedi, gözler Hark Adası’na çevrildi: Ada neden bu kadar önemli?

Boyutuna rağmen, İran'ın enerji altyapısının en kritik parçalarından biri.

ABD'nin Basra Körfezi'nin kuzeyindeki bu küçük ama hayati öneme sahip adaya saldırısı aslında İran'ın ekonomik can damarına saldırmak gibi.

Trump, bu boru hatlarını hedef alma olasılığından özellikle bahsetti, ancak İran ekonomisine uzun vadeli zarar vermemek için şu ana kadar bu adımdan kaçındığını belirtti.

Trump, 16 Mart'ta yaptığı açıklamada, "Bunu beş dakikalık bir uyarıyla yapabiliriz. Her şey biter," dedi. "Tek bir kelime yeter, boru hatları da yok olur. Ama bunların yeniden inşası uzun zaman alır."

Terminal, her gün İran'ın üç ana açık deniz sahasından karmaşık bir su altı boru hattıyla taşınan tahmini 1,3 milyon varil ham petrolü işliyor.

Ayrıca 18 milyon varillik depolama kapasitesine sahip; bu, normal koşullarda yaklaşık 10-12 günlük ihracat hacmine denk geliyor.

85 milyon galona (320 bin tondan fazla) kadar petrol taşıyabilen çok büyük tankerler, yükleme için adanın uzun iskelelerine yanaşabiliyor. Adanın kıyıları, anakaradaki daha sığ kıyılarının aksine, derin sulara oldukça yakın.

Tankerler daha sonra Körfez'den aşağı doğru iniyor ve Hürmüz Boğazı'ndan çıkarak İran petrolünün başlıca müşterisi Çin'e doğru gidiyorlar.