Trump, Alaska’nın maden bölgelerine erişimi açtı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Alaska Endüstriyel Kalkınma ve İhracat Otoritesi'nin (AIDEA) itirazını onayladığı ve yönetimine Ambler Yolu Projesi'nin kurulması için gerekli izinlerin verilmesi talimatını verdiği bildirildi.

Açıklamada böylelikle, eski Başkan Joe Biden yönetiminin geçen yılki Ambler Yolu Projesi'ni reddetme kararının bozulduğu ifade edildi.

Uzun süren davalar dolayısıyla projeye ilişkin izinlerin yıllardır bekletildiğine değinilen açıklamada, Trump'ın bu projenin devam etmesine izin verdiği kaydedildi.

Açıklamada, projenin, Alaska'nın Ambler maden bölgesine uzanan 211 millik (340 kilometre) bir endüstriyel yol projesi olduğuna işaret edilen açıklamada, bu yolun bakır, kobalt, galyum, germanyum ve daha fazla mineralin bulunduğu büyük maden yataklarına erişim sağlayacağı vurgulandı.

Yolun inşasının 2 bin 730 kişiye doğrudan istihdam sağlayarak Alaska'nın kırsal kesimlerinde gelir, harcama ve ekonomik büyümeyi artıracağı kaydedilen açıklamada, Alaska'nın bu projeyle ilgili 1,1 milyar dolardan fazla gelir elde etmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

ABD Trilogy Metals'ın yüzde 10 hissesini alacak

Ayrıca, ABD hükümetinin, Trilogy Metals şirketiyle bir ortaklık kurduğu bildirilen açıklamada, Ambler maden bölgesindeki arama çalışmalarını desteklemek için şirkete 35,6 milyon dolarlık yatırım yapacağı dile getirildi.

Açıklamada, bu yatırımla ABD hükümetinin, Trilogy Metals'ın yüzde 10 hissedarı olacağı ve şirketten yüzde 7,5'lik ek hisse satın alma hakkını elde edeceği belirtildi.