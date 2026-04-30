Trump: 'Almanya’daki askerlerimizin sayısını azaltmayı düşünüyoruz'

Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in ABD’ye İran konusunda yönelttiği eleştiriler gündemdeki tazeliğini korurken, ABD Başkanı Donald Trump’tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Truth sosyal medya platformundan yayınladığı mesajda Almanya’daki ABD askerlerinin sayısını azaltmayı düşündüklerini belirten Trump, "ABD, Almanya'daki askeri birliklerinin sayısının azaltılması konusunu değerlendiriyor. Bu konudaki kararın kısa süre içerisinde verilmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Merz’in eleştirileri Trump’ın tepkisine yol açmıştı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, pazartesi sabahı Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde bir liseye yaptığı ziyarette öğrencilerin önünde, "ABD, İran yönetimi tarafından aşağılanıyor, küçük düşürülüyor" demişti. Merz, aynı günün akşamında ABD ve İsrail'in İran'a karşı eylemlerinden dolayı hayal kırıklığına uğradığını belirterek, "ABD ve İsrail en başından beri bu sorunun birkaç gün içinde çözüleceğini varsaydılar ve şimdi bunun olmadığını kabul etmek zorundayız. Bu yüzden Avrupalılar olarak diplomatik bir çözüm bulunmasına katkıda bulunmak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump ise Merz'e sosyal medya hesabı üzerinden tepki göstererek, "Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İran'ın nükleer silaha sahip olmasının sorun olmadığını düşünüyor. Ne hakkında konuştuğunu bilmiyor. Almanya'nın hem ekonomik hem de diğer açılardan bu kadar kötü durumda olmasına şaşmamalı" açıklamasında bulunmuştu.