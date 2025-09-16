Trump: Anlaşma için Zelenskiy ve Putin ile aynı odada bulunmak gerekecek

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna konusunda bir anlaşmaya varmak için Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile aynı odada bulunmasının gerekli olacağını söyledi.

"Zelensky ve Putin birbirlerinden nefret ediyorlar"

Trump, İngiltere'ye gitmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, "Zelensky ve Putin birbirlerinden nefret ediyorlar. Onlar aynı odada oturamadıkları için benim onlarla aynı odada oturmam gerekecek gibi görünüyor" diye konuştu.

"Avrupa'nın Rusya'dan petrol alımını durdurması gerekiyor"

Trump ayrıca, Avrupa'nın Rusya'dan petrol alımını durdurması gerektiğini ve Zelensky'nin sonunda bir anlaşmaya varması gerekeceğini de sözlerine ekledi.