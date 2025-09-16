  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump: Anlaşma için Zelenskiy ve Putin ile aynı odada bulunmak gerekecek
Takip Et

Trump: Anlaşma için Zelenskiy ve Putin ile aynı odada bulunmak gerekecek

ABD Başkanı Trump, Ukrayna barışı için iddialı konuştu. Trump, Ukrayna- Rusya savaşını bitirmek için Zelensky ve Putin ile aynı odada bulunmasının gerekli olacağını söyledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump: Anlaşma için Zelenskiy ve Putin ile aynı odada bulunmak gerekecek
Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna konusunda bir anlaşmaya varmak için Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile aynı odada bulunmasının gerekli olacağını söyledi.

"Zelensky ve Putin birbirlerinden nefret ediyorlar"

Trump, İngiltere'ye gitmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, "Zelensky ve Putin birbirlerinden nefret ediyorlar. Onlar aynı odada oturamadıkları için benim onlarla aynı odada oturmam gerekecek gibi görünüyor" diye konuştu.

"Avrupa'nın Rusya'dan petrol alımını durdurması gerekiyor"

Trump ayrıca, Avrupa'nın Rusya'dan petrol alımını durdurması gerektiğini ve Zelensky'nin sonunda bir anlaşmaya varması gerekeceğini de sözlerine ekledi.

Kuraklık hasadı tehdit ediyor! Ayçiçek yağı fiyatları yükseldiKuralık hasadı tehdit ediyor! Ayçiçek yağı fiyatları yükseldiEkonomi
Emekliler için en iyi yaşam kalitesine sahip 10 ülke açıklandı! Amerika listede bile yokEmekliler için en iyi yaşam kalitesine sahip 10 ülke açıklandı! Amerika listede bile yokYaşam
Fransa Başbakanı Lecornu’dan ilk icraat! Eski başbakanların sosyal yardımlarını kesiyorFransa Başbakanı Lecornu’dan ilk icraat! Eski başbakanların sosyal yardımlarını kesiyorDünya

 

 

Dünya
Trump TikTok'un satışı için verilen süreyi yeniden uzattı: Yeni tarih 16 Aralık
Trump TikTok'un satışı için verilen süreyi uzattı
Papua Yeni Gine'de 6 büyüklüğünde deprem
Papua Yeni Gine'de 6 büyüklüğünde deprem
F1 pilotu Hamilton'dan Gazze'de yardım çağrısı
F1 pilotu Hamilton'dan Gazze'de yardım çağrısı
Hamas: İsrail'in soykırım ve etnik temizliğin yeni aşamasında
Hamas: İsrail'in soykırım ve etnik temizliğin yeni aşamasında
Trump’tan New York Times’a 15 milyar dolarlık dava...
Trump’tan New York Times’a 15 milyar dolarlık dava...
Orman itfaiyecileri erken emekli olacak! İspanya onay verdi
Orman itfaiyecileri erken emekli olacak! İspanya onay verdi