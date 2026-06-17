Trump: Anlaşmadan sonra borsa rekor kırdı, petrol fiyatları hızla düştü

ABD Başkanı Donald Trump, G7 Zirvesi kapsamında bulunduğu Fransa'da açıklamalarda bulundu. Trump, “Anlaşmayı imzalayacaklarını düşünüyorum. Eğer yapmazlarsa da sorun değil. O zaman süreci yeniden başlatmak zorunda kalacağız. Ama biz kaybetmeyiz. Dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz.” ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklamalarının satır başları:

"Anlaşmayı imzalayacaklarını düşünüyorum. Eğer yapmazlarsa da sorun değil. O zaman süreci yeniden başlatmak zorunda kalacağız. Ama biz kaybetmeyiz. Dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz. Hindistan saldırıya uğrarsa, yardım etmek için yanlarında oluruz. İsrail’in kendisini korumasını istiyorum fakat bunu yaparken sağduyulu davranmasını da istiyorum"

“Anlaşmadan sonra borsa rekor kırdı, petrol fiyatları hızla düştü”

Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump, G7 Liderler Zirvesi'ne katılım için Fransa'ya yaptığı ziyarete ilişkin "büyük bir başarı" nitelemesinde bulundu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Haziran'da G7 Liderler Zirvesi'ne katılım için bulunduğu Fransa'nın Evian-les-Bains kentindeki temaslarını değerlendirdi.

ABD Başkanı, "Bu ziyaret büyük bir başarıydı ancak insanların asıl konuşmak istediği konular, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağı ve Hürmüz Boğazı'nın derhal açılacağı gerçeğiydi." ifadesine yer verdi.

Paylaşımında ABD ekonomisinin gidişatı hakkında da değerlendirmede bulunan Trump, ülke ekonomisinin "tüm kategorilerde harika rakamlar sergilediğini" belirtti.

Trump, "Bugün çalışan insan sayısı tarihin en yüksek seviyesinde. ABD'ye 19,1 trilyon doların üzerinde yatırım yapılıyor, fabrikalar kuruluyor ve pek çok gelişme yaşanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca İran'la varılan mutabakat sayesinde ABD borsasının "rekor seviyelere ulaştığını" ifade eden Trump, petrol fiyatlarının da "hızla düştüğünü" kaydetti.

Trump, bugün Fransız ve diğer Avrupalı ​​liderlerle ülkenin başkenti Paris'e yakın bölgedeki Versailles Sarayı'nda katılacağı akşam yemeğinin ardından ABD'ye döneceği bilgisini paylaştı.