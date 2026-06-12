Trump 'Anlaştık' dedi, İran'dan açıklama geldi: Kırmızı çizgilerden taviz yok

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la olası bir anlaşmanın çok yakında imzalanabileceğini duyurmasının ardından, İran cephesinden konuyla ilgili açıklama geldi.

İran'ın IRNA Haber Ajansı’nda yer alan habere göre İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran yönetiminin ABD ile olası bir anlaşma konusunda henüz nihai kararını vermediğini söyledi. Bekayi, müzakerelerde "kırmızı çizgilerinden" taviz vermeyeceklerini vurguladı.

Anlaşmanın imzalanacağı zaman ve yer konusundaki haberlerin spekülatif olduğunu kaydeden Bekayi, bu gibi detayların kesinleşmediğini belirtti.

Müzakere metninin büyük bir bölümünün tamamlandığını doğrulayan Bekayi, buna rağmen ABD'nin görüşmeler sırasında pozisyonunu defalarca değiştirdiğini de sözlerine ekledi.

"Devlet Korsanlığı suçlaması

Bekayi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada ise ABD ordusunun Umman Körfezi'nden geçen Palau bayraklı M/T Settebello gemisine düzenlediği 3 Hint denizcinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıya da sert tepki gösterdi. Bekayi, yaşanan olayı "Amerika'nın süregelen silahlı soygun ve devlet korsanlığı politikasının açık bir kanıtı" olarak nitelendirdi.

Hayatını kaybeden Hint denizcilerin aileleri ve yakınları ile Hindistan halkı ve hükümetine başsağlığı dileyen Bekayi, "Uluslararası toplum, denizlerdeki seyrüsefer özgürlüğünü tehlikeye atarken küresel barış ve güvenliği tehdit etmeye devam eden ABD’yi hukuksuz davranışlarından dolayı sorumlu tutmalıdır" ifadelerini kullandı.