Trump, Antifa adlı sol grubunu terör örgütü ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump, "hasta ve tehlikeli" olarak nitelediği "Antifa" adlı sol grubunu "terör örgütü" olarak ilan ettiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Hasta, tehlikeli ve radikal sol felaketi olan Antifa'yı büyük bir terör örgütü olarak ilan ettiğini bildirmekten memnuniyet duyduğunu belirten Trump, Antifa'yı finanse edenlerin kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını şiddetle tavsiye edeceğini kaydetti.

Trump, Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesiyle ilgili "Antifa" gibi radikal sol grupların "yerel terör grubu" kapsamına alınmasını "yüzde 100" düşünebileceğini söylemişti.

