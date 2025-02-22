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Trump: Apple CEO'su Cook ile görüştüm

ABD Başkanı Donald Trump, Apple CEO'su Tim Cook ile görüştüğünü açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Trump: Apple CEO'su Cook ile görüştüm
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ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Valiler Birliği tarafından düzenlenen toplantıda, Apple'ın Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook ile dün bir araya geldiğini söyledi.

Cook'un "yüz milyarlarca dolar yatırım" yapacağını belirten Trump, daha fazla şirketin ABD'ye yatırım yapacağını ifade etti.

Trump, "Çok sayıda çip üreticisi gelecek, çok sayıda otomobil üreticisi gelecek. Meksika'daki iki fabrikayı durdurdular. Onun yerine burada inşa edecekler çünkü tarifeleri ödemek istemiyorlar. Tarifeler harika." diye konuştu.

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