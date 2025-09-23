  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump, Arjantin seçimlerinde destekleyeceği kişiyi açıkladı
Takip Et

Trump, Arjantin seçimlerinde destekleyeceği kişiyi açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, Arjantin’de gelecek aydaki seçimlerde Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’yi destekleyeceğini açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump, Arjantin seçimlerinde destekleyeceği kişiyi açıkladı
Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump ile Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında ikili görüşme gerçekleştirdi.

Trump, Milei ile görüşmesinde, Arjantin Devlet Başkanı'nın seçilmesine destek verdiğini "Sık sık yapmadığım bir şey yapıyorum. Ona tam destek veriyorum." sözleriyle açıkladı.

Trump, Milei'nin ekonomik reformlarından da övgüyle bahsederek, "O da bizim gibi bir karmaşa miras aldı ve bunu düzeltmek için çok iyi şeyler yaptı. Arjantin'i yeniden büyük yapmamız gerekiyor, bu yüzden onu desteklemek bir onurdur." dedi.

Arjantin Devlet Başkanı Milei de Trump'a güçlü desteği için teşekkür etti.

Kartalkaya yangını davasında tutuklu sayısı 20’ye yükseldi: Dava 27 Ekim'e ertelendiKartalkaya yangını davasında tutuklu sayısı 20’ye yükseldi: Dava 27 Ekim'e ertelendiGündem

 

7 Süper lig ekibi PFDK'ya sevk edildi7 Süper lig ekibi PFDK'ya sevk edildiSpor

 

Dünya
İran Dini Lideri Hamaney: ABD ile müzakere tamamen faydasız
İran Dini Lideri Hamaney: ABD ile müzakere tamamen faydasız
Mehmet Öz’ün kardeşi Seval Öz, ABD Ulaştırma Bakan Yardımcısı oldu
Mehmet Öz’ün kardeşi Seval Öz, ABD Ulaştırma Bakan Yardımcısı oldu
Trump: NATO ülkeleri Rus hava araçlarını vurmalı
Trump: NATO ülkeleri Rus hava araçlarını vurmalı
Trump BM'de konuştu: Filistin'i tanımak Hamas'a ödül olur
Trump BM'de konuştu: Filistin'i tanımak Hamas'a ödül olur
Polonya, askeri tatbikat nedeniyle kapattığı Belarus sınırını yeniden açıyor
Polonya, askeri tatbikat nedeniyle kapattığı Belarus sınırını yeniden açıyor
BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze'deki gibi bir şiddet görmedim
BM Genel Sekreteri Guterres: Gazze'deki gibi bir şiddet görmedim