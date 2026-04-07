Trump, Artemis II mürettebatı ile telefonda görüştü: 'Tarih yazdınız' (Video)

ABD Başkanı Donald Trump, NASA'nın 1972'den bu yana Ay'ın çevresine gerçekleştirdiği ilk insanlı yolculuk olan Artemis II görevinde yer alan 4 astronotla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Trump, yaklaşık 12 dakika süren görüşmede astronotları cesaretleri ve dehalarından dolayı tebrik etti. Ekibin Dünya’dan kat edilen en uzak mesafe rekorunu kırdığını hatırlatan Trump, "Bugün tarih yazdınız ve tüm Amerika'yı inanılmaz derecede gururlandırdınız" ifadelerini kullandı.

Trump, Artemis II görevinde yer alan astronotların yanı sıra, görevi mümkün kılan tüm NASA ekibinin "dünyaya ilham verdiğini" söyledi.

Trump’tan astronotlara: "Modern zamanın öncülerisiniz"

Artemis II görevinin ABD’nin "geri dönüşünü" temsil ettiğinin altını çizen Trump, "Artemis mürettebatı NASA'nın bugüne kadar yaptığı ve şimdiye kadar fırlattığı en güçlü roketle uçtu. Çeyrek milyon milden fazla yol kat etti ve efsanevi Apollo 13'ün kırdığı mesafe rekorunu kırdı. Amerika sınırları aşan öncü bir ulustur" dedi.

Artemis II'nin 4 cesur mürettebatının "modern zamanın öncüleri" olduğunu kaydeden Trump, görevde yer alan Kanada Uzay Ajansı (CSA) astronotu Jeremy Hansen’i ima ederek "Tesadüf eseri onlardan biri de bizim bir komşumuz. Bunun kim olduğunu biliyorsunuz, değil mi? Orada özel bir insan, bir komşunuz var ve biz komşumuzu seviyoruz" diye konuştu.

Artemis II mürettebatının kritik bir misyona hizmet ettiğini vurgulayan Trump, "Sizin göreviniz, Amerika'nın çok yakında Ay yüzeyine dönüşünün yolunu açıyor" ifadelerini kullandı.

Astronotlar en ilginç deneyimlerini anlattı

Trump’ın ekibe "Bu gerçekten tarihi günün en unutulmaz kısmı nedir?" sorusunu yöneltmesi üzerine, görev komutanı Reid Wiseman "Daha önce Apollo görevinde dahi görülmeyen, hiçbir insanın görmediği manzaralar gördük" yanıtını verdi. Wisemen buna rağmen günün en büyük sürprizinin, güneş tutulmasını izlerken uzakta Mars'ı gördüklerinde yaşandığını söyledi.

Astronot Christina Koch ise en heyecanlı anın planlı iletişim kesintisinin ardından Ay'ın etrafından geçtikten sonra Dünya'yı ilk kez gördüklerinde yaşandığını ifade etti. Koch, "Bu gerçekten de sahip olduğumuz yerin ne kadar özel olduğunu ve ulusumuz için derin uzayı keşfetmede öncülük etmenin, sadece takipçi olmamanın ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor" dedi.

Astronot Victor Glover ayın öbür tarafında geçirdikleri zamanın "oldukça güzel" geçtiğini vurgularken, Kanada Uzay Ajansı (CSA) astronotu Jeremy Hansen, "Kanadalılar bu programın bir parçası olmaktan çok gurur duyuyor" diye konuştu.

Trump, ekibi Beyaz Saray’a davet edeceğini söyledi

Görüşmenin sonlarında yaşanan sessizlik üzerine Artemis II mürettebatı konuşmanın hala devam edip etmediğini sordu. Trump’ın hala telefon başında olduğunu söylemesi eğlenceli anların yaşanmasına yol açtı. Trump, görevin sona ermesinin ardından Artemis II mürettebatını Beyaz Saray’a davet edeceğini belirterek, "Normalde pek imza istemem ama bunu hak ediyorsunuz" dedi.

Artemis II mürettebatı Dünya’dan kat edilen en uzak mesafe rekorunu kırmıştı

NASA'nın 1972'den bu yana Ay'ın çevresine gerçekleştirdiği ilk insanlı yolculuk olan Artemis II görevinde yer alan NASA astronotları Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) astronotu Jeremy Hansen Dünya'dan yaklaşık 406 bin 765 kilometre uzaklaşarak insanlık tarihinde şimdiye kadar ulaşılan en uzak mesafeye erişmişti. Böylece, 1970'teki Apollo 13 görevinde kırılan önceki rekor, 6 bin 602 kilometrelik ek mesafe ile yenilenmişti.