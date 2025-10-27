Trump Asya turunda: TikTok için anlaşma sinyali verdi

ABD Başkanı Donald Trump, ticaret anlaşmaları, yatırım ve artan savunma harcamaları güvence altına almayı amaçlayan Asya gezisinin bir parçası olarak Tokyo'ya hareket etti. Trump, Japonya İmparatoru ve yeni seçilen Başbakan Sanae Takaichi ile görüşecek.

Ocak ayında göreve başladıktan sonra yurt dışına yaptığı en uzun yolculukta olan Trump, ilk durağı Malezya'dan Tokyo'ya geçiyor. Asya turunun perşembe günü Güney Kore'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yapılacak zirvede sona ermesi bekleniyor.

Trump, cezalandırıcı ithalat tarifelerinde rahatlama karşılığında Japonya'dan 550 milyar dolarlık yatırım taahhüdü almışken, Takaichi ABD pikap araçları, soya fasulyesi ve gaz satın alma sözleriyle Trump'ı daha fazla etkilemeyi umuyor.

Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda, "Malezya'dan ayrılıyorum, harika ve çok canlı bir ülke. Büyük ticaret ve nadir toprak elementleri anlaşmaları imzaladık ve dün en önemlisi Tayland ile Kamboçya arasındaki barış antlaşmasını imzaladık" dedi.

Geçen hafta Japonya'nın ilk kadın başbakanı olan Takaichi, cumartesi günü yaptıkları ilk telefon görüşmesinde Trump'a ülkelerinin ittifakını güçlendirmenin "en büyük önceliği" olduğunu söyledi.

Trump'ın Tokyo'daki ilk görüşmesi, Tokyo'nun merkezindeki İmparatorluk Sarayı'nda İmparator Naruhito ile olacak.

TikTok anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü Çin Devlet Başkanı Xi ile TikTok konusunda bir anlaşma imzalanabileceğini söyledi.

Trump, "Xi'den geçici onayı aldık" ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD Hazine Bakanı Bessent, Güney Kore ile bir ticaret anlaşmasına çok yakın olduklarını belirtti.