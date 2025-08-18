Trump: Ateşkese gerek kalmayabilir… Putin’i arayacağım

Trump, “ateşkese gerek olmayabileceğini” savunurken, Zelenski ise Ukrayna’nın güvenliği için ABD’den “her şeye” ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Washington’da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Avrupa’dan birçok liderin de destek amacıyla Washington’da bulunduğu ziyaret, Rusya ile savaşın gidişatını belirleyebilecek kritik bir görüşme olarak değerlendiriliyor.

Trump, Zelenski’yi Beyaz Saray’ın Batı Kanadı girişinde sıcak bir şekilde karşıladı. Önceki ziyaretlerinde askeri kıyafetleriyle görülen Zelenski bu kez koyu renk bir takım elbise içerisinde görüntü verdi. Oval Ofis’te basın mensuplarının önünde yapılan kısa açıklamalarda iki lider, aynı yerde önceki görüşmelerinde tırmanan gerginlikten uzak, diplomasi mesajları verdi.

Trump: Putin’le hemen görüşeceğim

Trump, Zelenski ile görüşmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir telefon görüşmesi yapacağını açıkladı. “Bu toplantı bittikten sonra aramamı bekliyor” diyen Trump, üçlü bir görüşme ihtimalinin masada olduğunu, bunun gerçekleşmesi halinde savaşın sona ermesi için “İyi bir şans” bulunduğunu ifade etti. ABD Başkanı, “Ukrayna halkını da, Rus halkını da seviyorum. Savaşın bitmesini istiyoruz” dedi.

Zelenski: Güvenlik için her şeye ihtiyacımız var

Basın toplantısı sırasında önceki toplantılara kıyasla sözü daha az almasıyla dikkat çeken Zelenski, Ukrayna’nın güvenliği için ABD’den beklentilerini “Her şey” sözleriyle özetledi. Silah, istihbarat, eğitim ve güçlü bir orduya ihtiyaç duyduklarını belirten Ukrayna lideri, “Bunu ABD ve diğer büyük ülkelerle görüşeceğiz” dedi. Zelenski ayrıca, ateşkes sağlanması halinde seçimlere gidebileceklerini ancak savaş ortamında bunun mümkün olmadığını söyledi.

Trump ise Ukrayna’ya NATO benzeri güvenlik garantilerinin gündeme gelip gelmediği sorusuna net bir yanıt vermekten kaçındı. Ancak “Çok iyi bir koruma, çok iyi bir güvenlik sağlayacağız” diyerek Washington’un Kiev’e desteğini sürdüreceği mesajını verdi.

Dikkat çeken ateşkes yorumu

Trump, basın mensuplarının “Ateşkes olmazsa ciddi sonuçlar doğar mı?” sorusuna dikkat çekici bir yanıt verdi. ABD Başkanı, “Bence ateşkese gerek yok. Olursa iyi olabilir ama barış için şart değil” ifadelerini kullandı. Trump, “Bazı durumlarda taraflardan birinin stratejik sebeplerle ateşkese yanaşmayabileceğini’’ belirterek, barışın buna rağmen sağlanabileceğini savundu. Geçen hafta Putin ile yaptığı görüşmede hızlı bir ateşkes talep eden Trump’ın bu söylemi, Batı medyasında politika değişikliği olarak yorumlandı. Trump daha önce ateşkes sağlanmaması halinde Rusya’ya ikincil yaptırımlar uygulayacağını söylemişti.

Toplantıda öne çıkan anlar

Toplantıda Zelenski’nin takım elbisesi de gündeme geldi. Daha önce kıyafet tercihi nedeniyle bir gazeteciyle tartışma yaşayan Ukrayna lideri, bu kez aynı gazeteciye esprili bir yanıt vererek ortamı yumuşattı. Trump ise “İyi görünüyorsun” diyerek Zelenski’ye iltifat etti. Ayrıca Zelenski, eşi Olena Zelenska’nın ABD First Lady’si Melania Trump’a yazdığı mektubu Donald Trump’a iletti.

Zelenski, Ukraynalıların güçlü olduğunu ve savaşı durdurmak için Trump’ın diplomatik çözüm planını desteklediklerini ifade etti. “Rusya’yı durdurmamız gerekiyor” diyen Zelenski, ABD ve Rusya ile üçlü bir görüşme yapılması gerektiğini vurguladı.