Trump, azılı suçluları 'küçük bir para' karşılığında başka ülkelere göndermeyi önerdi

ABD Başkanı Donald Trump, Miami yakınlarındaki National Doral Resort Oteli'nde yapılan Cumhuriyetçi Parti Temsilciler Meclisi politika toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Amerika'nın altın çağının resmen başladığını söyleyen Trump, “Bunun hakkında konuşmamızın iyi bir şey olduğunu düşünüyorum" dedi.

Panama Kanalı’nın statüsü ile ilgili şikayetlerini yineleyen Trump, "Çin aslında onu ele geçirdi ve biz buna izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Panama Kanalı’nı "şimdiye kadar inşa edilmiş en karlı şeylerden biri" olarak nitelendiren Trump, kanalın kontrolünü Panama’ya veren 1977 tarihli ABD-Panama anlaşmasını eleştirdi.

“Şiddet yanlısı sabıkalıları ülkemizde istemiyorum”

Gündemindeki en önemli konulardan olan sınır güvenliği ve kaçak göçmen sorunlarına da değinen Trump, "Yasadışı yabancı suçluların izini sürüyor, onları gözaltına alıyor ve ülkemizden kovuyoruz. Bunun için özür dilemiyoruz ve çok hızlı ilerliyoruz" dedi.

Yalnızca suç kaydı bulunan kaçak göçmenleri değil, ABD'li şiddet yanlısı azılı suçluları da ülkeden uzaklaştırmayı umduğunu vurgulayan Trump, "Bu şiddet yanlısı sabıkalıları ülkemizde istemiyorum, tıpkı diğer ülkelerden gelen ve kötü davranışlarda bulunan yasadışı yabancıları istemediğim gibi" şeklinde konuştu.

"Birçok kez tutuklandılarsa, tekrar tekrar suça karıştılarsa, ülkemizden gitmelerini istiyorum" diyen Trump, "Umarım onları ve diğerlerini ülkemizden def etmek için onay alırız ve çok küçük bir ücret karşılığında yabancı bir ülkeye götürülüp başkaları tarafından bakılmalarına izin veririz" ifadelerini kullandı.

Trump, bunun gerçekleşmesi halinde federal hükümetin özel hapishaneleri kullanmak zorunda kalmayarak tasarruf edeceğini vurguladı.

“Vatandaşlık uygulaması köle çocukları içindi”

Göreve gelir gelmez imzaladığı göçmen ailelerin ABD topraklarında doğmuş çocuklarına vatandaşlık verme uygulamasını sonlandıran kararnameyi savunan Trump, karşı olduğu uygulamanın göçmen çocukları için değil çok önceleri köle çocukları için yürürlüğe konulduğunu iddia etti.

"Eğer bakarsanız, bu gerçekten köle çocuklarına yönelikti. Herkesin uçakla ülkemize gelmesi veya dünyanın dört bir yanından sınırları aşarak vatandaş olacaklarını düşünmesi amaçlanmamıştı” diyen Trump, "Umarım mahkemeler bunu bir noktada anlarlar” ifadelerini kullandı.

“ABD tarihindeki en başarılı Kongre olacak”

Cumhuriyetçilerin her iki meclisteki kısıtlı çoğunluğuna rağmen mevcut Kongre'nin tarihteki "en başarılı" Kongre olacağını söyleyen Trump, "Birlik içinde olduğumuz sürece, 119. Kongre Amerikan tarihindeki en başarılı Kongre ve en başarılı Cumhuriyetçi çoğunluk olarak hatırlanacaktır. Bence bunu yapmak için bir şansımız var" dedi.