Trump: Barış anlaşmasına şimdiye kadarki en yakın noktadayız

Trump, görüşmelerin merkezinde NATO’nun 5. maddesine benzer güvenlik garantilerinin yer aldığını söyledi.

Berlin görüşmelerinde ilerleme sağlandı

Beyaz Saray’da katıldığı bir etkinlikte konuşan Trump, Berlin’de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile uzun ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Trump ayrıca Almanya, İtalya, Finlandiya, Fransa, İngiltere, Polonya, Norveç, Danimarka ve Hollanda liderleriyle temaslarda bulunduğunu, NATO yetkilileriyle de görüş alışverişinde bulunduğunu kaydetti.

Berlin’de iki günü aşan görüşmelerin ardından ABD’li yetkililer, Washington tarafından sunulan barış planının çerçevesi üzerinde kritik başlıklarda uzlaşma zemininin güçlendiğini bildirdi. Yetkililer, planın merkezinde güçlü güvenlik garantilerinin bulunduğunu, bu garantilerin NATO’nun 5. maddesine benzer nitelikte tasarlandığını aktardı. Ayrıca önerinin kapsamlı izleme ve caydırıcılık mekanizmaları içerdiği, nihai bir metnin hazırlanması halinde ABD Senatosu’na sunulabileceği belirtildi.

Güvenlik garantileri ve izleme mekanizmaları öne çıkıyor

ABD Başkanı Trump’ın Ukrayna barış sürecini yürütmekle görevlendirdiği özel temsilcisi Steve Witkoff ile Jared Kushner’ın son iki gündür Berlin’de temaslarını sürdürdüğü bildirildi. Görüşmelerin, Ukrayna ile Rusya arasında bir anlaşmaya varılması amacıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

Aynı süreçte Avrupalı liderlerin de Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantilerinin güçlü ve bağlayıcı bir çerçeveye oturtulması gerektiğini vurguladığı, olası bir ateşkesin etkin biçimde izlenebilmesi için uluslararası mekanizmaların kurulmasının önemine dikkat çektiği ifade edildi.