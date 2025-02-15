Trump Başkan oldu: Medya şirketinin zararı 6 kat arttı

Trump Media & Technology Group'un (TMTG) yıllık raporuna göre, şirketin net zararı 2023’teki 58,2 milyon dolardan 400,9 milyon dolara yükseldi. Geliri ise bir önceki yıla göre yüzde 12 düşüş gösterdi.

Mart ayında "DJT" koduyla Nasdaq’ta işlem görmeye başlayan şirket, Digital World Acquisition Corp ile birleşmesini tamamladıktan sonra hızla değer kazansa da yılbaşından bu yana hisseleri yüzde 11 değer kaybetti. Cuma günü kapanış itibarıyla şirketin piyasa değeri 6,59 milyar dolar olarak kaydedildi.

Gelir düşüşü ve artan hukuk masrafları

Trump Media, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile yaşanan yasal süreçler nedeniyle yüksek hukuk masrafları yaptığını belirtti. Ayrıca, bir reklam ortağıyla yapılan gelir paylaşım anlaşmasındaki değişiklikler ve Truth Social platformundaki reklam testleri nedeniyle gelirde dalgalanmalar yaşandığı ifade edildi.

Truth Social için kullanıcı verileri açıklanmadı

Meta ve diğer sosyal medya devlerinin aksine, Trump Media aktif kullanıcı sayısı veya kullanıcı başına gelir gibi geleneksel metrikleri paylaşmadı. Şirket, bunun stratejik büyüme sürecine odaklanmayı engelleyebileceğini savundu.

Dördüncü çeyrekte, Truth+ adlı video akış hizmetinin Android, iOS ve web platformlarında kullanıma sunulduğu duyuruldu.

Trump hisselerin yüzde 52’sine sahip

Donald Trump, Truth Social’da 8,9 milyon takipçiye sahipken, Elon Musk’ın X platformunda 100,9 milyon takipçisi bulunuyor. Şirketin yıllık raporuna göre, Trump’ın tek yararlanıcısı olduğu bir vakıf, Trump Media hisselerinin yüzde 52’sini elinde tutuyor.

Kasa güçlü, borç büyük

Trump Media, 776,8 milyon dolar nakit ve kısa vadeli yatırıma sahip olmasına rağmen, 9,6 milyon dolar borç yükü taşıyor.

CEO Devin Nunes, şirketin gelecekte farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerle ortaklıklar, birleşmeler ve satın almalar yoluyla büyümeye devam edebileceğini açıkladı.