Trump, başkanlık uçağına hamburger sipariş etti, restorandaki müşterilere de ısmarladı (Video)

ABD Başkanı Donald Trump, Teksas’taki yerel bir restoranı ziyaret etti. Buradaki çalışanlar ve destekçileri ile bir araya gelerek kısa bir sohbet gerçekleştiren Trump, ABD Başkanlık uçağı Air Force One’a götürmek üzere hamburger siparişi verdi. Trump, ayrıca restoranda bulunan destekçilerine hamburger ısmarladı.

Destekçilerinden yoğun ilgi gören Trump, gerçekleştirdiği kısa ziyaretin ardından alkışlarla restorandan ayrıldı.

Beyaz Saray’ın daha sonra Trump’ın uçağına götürdüğü siparişlerin fotoğrafını paylaşması ise dikkat çekti.