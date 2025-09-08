  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump: Bazı Avrupalı liderler bu hafta ABD’yi ziyaret edecek
Takip Et

Trump: Bazı Avrupalı liderler bu hafta ABD’yi ziyaret edecek

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupalı liderlerin bugün ya da yarın Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesini görüşmek üzere ABD'ye geleceğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump: Bazı Avrupalı liderler bu hafta ABD’yi ziyaret edecek
Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump, dün düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın dün Ukrayna'ya 4'ü balistik olmak üzere 13 füze ve 805 insansız hava aracı (İHA) ile düzenlediği, biri bebek 4 kişinin hayatının hayatını kaybettiği ve Kiev'deki hükümet binasının da hedef alındığı saldırıya değindi. "Tüm bu durumdan hoşnut olmadığını" ifade eden Trump, "Bazı Avrupalı liderler bugün veya salı günü tek tek ülkemize gelecekler" dedi. Trump ABD'ye gelecek liderlere ilişkin açıklama yapmazken, Avrupalı liderlerle Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirilmesini görüşeceklerini söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de "yakında" görüşeceğini sözlerine ekleyen Trump, Moskova'ya yönelik yaptırımların "ikinci aşamasına" geçmeye hazır olduklarını belirtti.

Zelenskiy: Putin müzakere istemiyor

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, "Rusya'ya ve Rusya ile bağlantılı kişilere yönelik yaptırımlar, sert gümrük vergileri ve Rusya ile ticarete yönelik diğer kısıtlamalar. Kayıpları hissedilmelidir. Gerçekten ikna edici olan budur" ifadesini kullandı. "Putin müzakere istemiyor" diyen Zelenskiy, "Putin, açıkça müzakerelerden kaçınıyor. Bu nedenle Rusya'nın yakıt kıtlığı ve diğer ekonomik sorunları; ateşkes veya liderler düzeyinde bir toplantı kabul etmeyi reddetmesinin mantıklı bir tepkisidir" dedi.

Bakan Şimşek: Son bir haftada piyasalarda olağandışı hareketlilik söz konusu değilBakan Şimşek: Son bir haftada piyasalarda olağandışı hareketlilik söz konusu değilEkonomi

 

Ekrem İmamoğlu'ndan CHP İstanbul İl Başkanlığı mesajı: Bu mesele artık memleket meselesidirEkrem İmamoğlu'ndan CHP İstanbul İl Başkanlığı mesajı: Bu mesele artık memleket meselesidirGündem

 

Dünya
Gazze'de son 24 saatte 2'si çocuk 6 kişi daha açlıktan yaşamını yitirdi
Gazze'de son 24 saatte 2'si çocuk 6 kişi daha açlıktan yaşamını yitirdi
Trump: Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili hiçbir şeyden memnun değilim
Trump: Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili hiçbir şeyden memnun değilim
Trump'tan yabancı şirketlere çağrı: Göçmenlik yasalarına uyun, Amerikalı işçi çalıştırın
Trump'tan yabancı şirketlere çağrı: Göçmenlik yasalarına uyun, Amerikalı işçi çalıştırın
Otoriter sistemler daha fazla kabul görüyor
Otoriter sistemler daha fazla kabul görüyor
Dünyayı değiştiren hafta
Dünyayı değiştiren hafta
Trump: Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulamaya hazırım
Trump: Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulamaya hazırım