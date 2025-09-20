Trump: Begram Hava Üssü'nü geri alma konusunda Afganistan ile görüşmeler sürüyor

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, Begram Hava Üssü konusundaki ifadelerini yineledi.

"Begram'dan asla vazgeçilmemeliydi"

Trump, Joe Biden yönetiminin boşu boşuna üsten ayrıldığını ve bunun bir beceriksizlik olduğunu savunarak, "Begram'da neler olacağını göreceğiz. Geri almak için Afganistan ile görüşüyoruz. Oradan asla vazgeçilmemeliydi." ifadelerini kullandı.

Başkan Trump, üssü geri almaları durumunda orada küçük bir ABD askeri varlığı kurmak istediklerini vurgulayarak, "Oradan vazgeçmek için hiçbir neden yoktu. Begram Hava Üssü'nü elimizde tutacaktık." değerlendirmesini yaptı.