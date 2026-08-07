Trump: 'Bence savaş çok yakında bitecek'

ABD Başkanı Donald Trump, doğumla vatandaşlık hakkının uygulanmasına ve ABD vatandaşlığı elde etmek amacıyla yapılan doğum turizmi aleyhinde iki ayrı başkanlık kararnamesi imzaladı. Trump, Beyaz Saray’daki imza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İmzalanan iki kararnameye ilişkin açıklamasında Trump, "ABD Yüksek Mahkemesi, doğumla vatandaşlık konusunda çok talihsiz bir karar verdi. Bu nedenle bazı düzenlemeler yapıyoruz çünkü karar son derece adaletsiz" dedi.

Doğumla vatandaşlık uygulamasının ABD’de İç Savaş’ın hemen ardından yürürlüğe girdiğini ve kölelerin çocukları için getirilmiş olduğunu savunan Trump, "Fakat şimdi zenginler, doğumla vatandaşlık meselesini bir iş modeline çevirmiş durumda. Bunun böyle işlemesi gerekmiyor. Bu tam bir rezalet. Paralarını kullanarak bu ülkeye girmenin yolunu satın alıyorlar ve buna izin vermeyeceğiz" dedi.

ABD’de doğum turizmini yasaklayan kararname imzalandı

Beyaz Saray'daki toplantıda Trump’ın doğumla vatandaşlık ve doğum turizmiyle ilgili imzaladığı kararnamelere ilişkin bilgi sunan Beyaz Saray’ın Politikadan Sorumlu Kıdemli Danışmanı ve İç Güvenlik Danışmanı Stephen Miller, "Başkan öncelikle, Yüksek Mahkemenin kararından yararlanarak doğumla vatandaşlık hakkından yararlanamayacak kişilerin kapsamını genişleten bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Bu kapsama örneğin ABD’nin yabancı düşmanları, yabancı terör örgütlerinin üyeleri ve yabancı hükümetler adına lobi faaliyeti yürüten veya bu hükümetler adına hareket eden geniş gruplar giriyor. Bu adım sayesinde, haksız yere doğumla vatandaşlık hakkı elde edecek çok sayıda kişi artık bu haklardan yararlanamayacak" dedi.

Diğer kararnamenin ise doğum turizmini yasakladığını açıklayan Miller, "İnsanlar buraya geliyor, turist veya ziyaretçi gibi davranıyor. Disneyland’a gitmek, bir anıtı görmek ya da milli parkı ziyaret etmek istediklerini söylüyorlar. Fakat buraya gelmelerinin asıl nedeni çocuk doğurmak, o çocuğu otomatik olarak Amerikan vatandaşı yapmak ve ardından ülkemizden ayrılmak. Daha sonra ABD vatandaşı olan bu çocuk üzerinden, bozuk sistemimiz aracılığıyla sosyal yardımlara, oy kullanma hakkına ve yalnızca Amerikalılara ait olan diğer bütün hak ve ayrıcalıklara erişim elde ediyorlar. Dolayısıyla doğum turizmi uygulaması, bu kararnamenin imzalanmasıyla birlikte artık yasaklanmıştır" dedi.

"Büyük baskınlar ve sıkı denetimler olacak"

Bir basın mensubunun doğum turizmini yasaklayan kararnamenin nasıl uygulanacağına ilişkin sorusuna cevap veren Trump, "Çok büyük bir operasyon başlatıyoruz. Büyük baskınlar ve sıkı denetimler olacak. Bu kararname, bunu bize çok güçlü bir şekilde yapma hakkı verecek" dedi.

Trump, "Yüksek Mahkemede kazanacağımızı düşünmüştüm. Ne yazık ki kötü ve son derece adaletsiz bir karar çıktı. Ülkemiz, bu karardan zarar görüyor. Biz de bu nedenle buna farklı bir yoldan son veriyoruz" dedi.

Trump, yeni kararnamenin ABD’de doğum turizmine yönelik bazıları suç örgütü niteliği taşıyan organize yapılanmalara karşı bir dizi önlem içerdiğini söyledi.

"Petrol fiyatları şu anda çok hızlı bir şekilde düşüyor"

Ara seçimler yaklaşırken ABD’de hayat pahalılığı konusundaki mesajının ne olduğu yönünde bir soruya Trump, "Göreve geldiğimde şimdiye kadarki en yüksek enflasyonu devraldım. İnanılmaz bir iş çıkardık. Petrol fiyatları da şu anda çok hızlı bir şekilde düşüyor. Yaşananlara bakarsanız, fiyat 75 dolara kadar düştü" dedi.

"Bence savaş çok yakında bitecek"

ABD’nin İran’a müdahalesinin son derece önemli bir harekat olduğunu savunan Trump, "Çünkü onların nükleer silah elde etmelerine izin veremezdik. Aksi halde dünyanın tamamı havaya uçabilirdi. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz. Yalnızca biz veya yalnızca Orta Doğu için değil, tüm dünya için bir felaket olurdu. Başka seçeneğimiz yoktu" dedi.

Petrol fiyatlarının İran ile savaş öncesindeki seviyelerin altına ineceğini söyleyen Trump, "Bence savaş çok yakında bitecek, İran'ın daha fazla dayanabileceğini sanmıyorum" dedi.

"Müzakerelere ben de katılıyorum"

Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için bir anlaşmaya varılıp varılmadığı sorusuna Trump, "Bir anlaşmaya varıldığını söylemek istemiyorum. Boğaz şu anda bir bakıma açık" cevabını verdi.

Trump, "ABD donanmasının yönettiği abluka diye bir şeyimiz var ve kontrol bizde. Şu anda kontrol ediyoruz ancak her zaman bir şey ateşleyebilir veya mayın bırakabilirler. Dışarıda tek bir mayın bile bulunsa işler karışır, çünkü insanlar milyar dolarlık gemilerinin yanlışlıkla bir mayına çarpmasını istemez. Ancak bence oldukça iyi gidiyoruz. Bildiğiniz gibi müzakerelere ben de katılıyorum. Bence işler yolunda ve yakında sonuçlanabilir" dedi.