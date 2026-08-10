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Trump, Beyaz Saray Hukuk Danışmanlığına Will Scharf'ı atadı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Hukuk Danışmanlığı görevine, Beyaz Saray Personel Sekreteri Will Scharf'ı atadığını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Trump, Beyaz Saray Hukuk Danışmanlığına Will Scharf'ı atadı
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Scharf'ın, 1 Eylül'den itibaren görevini David Warrington'dan devralacağını bildirdi.

40 yaşındaki Scharf'ın daha önce federal savcı olarak görev yaptığını ve aralarında ABD Yüksek Mahkemesindeki davaların da bulunduğu çok sayıda hukuki süreçte kendisini temsil ettiğini belirten Trump, Scharf'ın "ülkesini sevdiğini ve hukuka saygı duyduğunu" ifade etti.

Beyaz Saray Hukuk Danışmanlığı makamı, Başkanlığa ilişkin hukuk ve politika konularında danışmanlık sağlarken, Adalet Bakanlığı ile Beyaz Saray arasındaki bağlantı olarak görev yapıyor.

Makam ayrıca başkanlık affı, yargıç atamaları, yasaların incelenmesi ve Kongre soruşturmaları ile Başkan'a karşı açılan davaların yönetilmesi gibi konularla ilgileniyor.

Warrington, Beyaz Saray'a personel sekreteri olarak katılmadan önce, 2024'teki seçimlerde Trump'ın kampanyasında baş hukuk müşaviri olarak görev yaptı.

Trump, Temmuz 2025'te Scharf'ı, Washington bölgesindeki federal binaların inşası ve büyük çaplı tadilatlarından sorumlu Ulusal Başkent Planlama Komisyonunun (NCPC) başkanlığına getirmişti.

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