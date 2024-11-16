  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump, Beyaz Saray Sözcüsü'nü açıkladı: "Son derece etkili bir iletişimci"
Takip Et

Trump, Beyaz Saray Sözcüsü'nü açıkladı: "Son derece etkili bir iletişimci"

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, seçim kampanyasının basın sözcüsü Karoline Leavitt'i, Beyaz Saray Sözcüsü olarak görevlendireceğini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump, Beyaz Saray Sözcüsü'nü açıkladı: "Son derece etkili bir iletişimci"
Takip Et

Trump, Leavitt'in seçim kampanyası sözcüsüyken "mükemmel iş başardığını" ifade ederek kendisini Beyaz Saray Sözcüsü olarak görevlendireceğini duyurdu.

Leavitt'i "zeki, sert ve son derece etkili bir iletişimci" olarak niteleyen Trump, "Kürsüde başarılı olacağına ve Amerika'yı yeniden büyük yaparken mesajımızı Amerikan halkına iletmemize yardımcı olacağına inancım tam." ifadesini kullandı.

Trump'ın ilk başkanlığı döneminde Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı olarak görev yapan Leavitt, sosyal medya platformu X'teki hesabından Trump'ın açıklamasını paylaşarak seçilmiş başkana teşekkür etti.

Trump, başka bir açıklamasında da seçim kampanyasında iletişim direktörlüğü yapan Steven Cheung'u Beyaz Saray İletişim Direktörü olarak görevlendireceğini duyurdu.

İçişleri Bakanı adayı aynı zamanda "Ulusal Enerji Konseyi" başkanı olacak

Kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada da Trump, İçişleri Bakanlığına aday göstereceğini duyurduğu North Dakota Valisi Doug Burgum'un ayrıca yeni kurulacak "Ulusal Enerji Konseyinin" başkanlığını da yürüteceğini belirtti.

Trump konseyin, enerji sektöründe "izinler, üretim, dağıtım, düzenleme ve nakliyatla ilgilenen tüm devlet daireleri ve kuruluşlarını" bünyesinde barındıracağını ve "ABD'nin enerji hakimiyetine giden yolu" denetleyeceğini kaydetti.

Kabinedeki roller ve onay süreci

ABD'de başkanın ülke yönetiminde birlikte çalıştığı kabinede başkan yardımcısı hariç ana rolü olan 15 isim bulunuyor, söz konusu isimler başkanın aday göstermesi ve Senato onayının ardından göreve başlıyor.

Bu pozisyonlar Dışişleri Bakanlığı, Hazine Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı, İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, Gazi İşleri Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığı şeklinde sıralanıyor.

Bu ana bakanlıklara ilaveten kabine düzeyinde görevi olan ikinci derece rolleri bulunan 10 pozisyon daha kabinede görev yapıyor ancak bu sayı, başkanın inisiyatifine göre değişebiliyor.

Bu kapsamda Beyaz Saray Özel Kalem Müdürlüğü, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Çevre Koruma Ajansı, Yönetim ve Bütçe Ofisi, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, ABD Ticaret Temsilcisi, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi, Ekonomik Danışmanlar Konseyi, Küçük İşletmeler İdaresi ile Bilim ve Teknoloji Politikaları Ofisi yöneticileri belirleniyor.

Özel Kalem Müdürlüğü hariç diğer pozisyonlara Trump tarafından aday gösterilecek isimlerin ABD Senatosundan onay alması gerekiyor.

Roma'nın simgesi Kolezyum'da gerçek gladyatör dövüşü! Başvurular başlıyorRoma'nın simgesi Kolezyum'da gerçek gladyatör dövüşü! Başvurular başlıyorDünya

 

G7 liderleri, Ukrayna Savaşı'nın 1000. günü dolayısıyla Kiev'e desteklerini yinelediG7 liderleri, Ukrayna Savaşı'nın 1000. günü dolayısıyla Kiev'e desteklerini yinelediDünya

 

Dünya
Roma'nın simgesi Kolezyum'da gerçek gladyatör dövüşü! Başvurular başlıyor
Roma'nın simgesi Kolezyum'da gerçek gladyatör dövüşü! Başvurular başlıyor
Eski Ahit'ten On Emir tableti 2 milyon dolara açık artırmaya çıkıyor! Kaldırım taşı olarak kullanılmıştı
Eski Ahit'teki On Emir tableti 2 milyon dolara satışa çıkıyor
G7 liderleri, Ukrayna Savaşı'nın 1000. günü dolayısıyla Kiev'e desteklerini yineledi
G7 liderleri, Ukrayna Savaşı'nın 1000. günü dolayısıyla Kiev'e desteklerini yineledi
Notre Dame Katedrali açılış için gün sayıyor! Giriş ücreti için 30 euro önerisi geldi
Notre Dame Katedrali'ne giriş ücreti için 30 euro önerisi geldi
NYT'nin binasına giren Filistin destekçisi protestocular gözaltına alındı
NYT'nin binasına giren Filistin destekçisi protestocular gözaltına alındı
DSÖ, İsrail'in Lübnan'daki saldırısını kınadı
DSÖ, İsrail'in Lübnan'daki saldırısını kınadı