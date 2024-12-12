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Trump, Beyaz Saray'a döndüğünde kongre baskını sanıklarını affedeceğini söyledi

Trump, ikinci başkanlığının ilk resmi eylemlerinden biri olarak, 6 Ocak 2021'de Kongre Binası'na saldırmakla suçlanan veya hüküm giyen "çoğu" isyancıyı affetmeyi planladığını söyledi.

Haber Merkezi
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Trump, Beyaz Saray'a döndüğünde kongre baskını sanıklarını affedeceğini söyledi
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ABD’ye yeniden başkan seçilen Trump, Beyaz Saray'a döndüğünde ilk olarak 6 Ocak sanıklarını affedeceğini açıkladı.

Trump isyancıları affedeceğini açıkladı

Trump, Time Dergisi'ne 2024 Yılın Kişisi olarak nitelendirdiği makalesi için verdiği röportajda, , 6 Ocak 2021'de Kongre Binası'na saldırmakla suçlanan veya hüküm giyen "çoğu" isyancıyı affetmeyi planladığını söyledi.

 Demokrasiye yönelik bir saldırı olarak nitelendiriliyor

The Hill'in haberine göre, Trump, Demokrat rakibi Başkan Biden'ın 2020 seçim zaferini Kongre'nin onaylaması sırasında Kongre Binası'na inen ve "siyasi tutuklular" olarak tanımlanan kişilere af getireceğine uzun süredir dile getiriyordu.

Biden'ın Adalet Bakanlığı ise Kongre saldırısını demokrasiye yönelik bir saldırı olarak niteliyor. Savcılar Çarşamba günü mahkeme dosyalarında, Trump'ın affının 6 Ocak isyancılarına verilen cezaları ortadan kaldırabileceğini ancak "mahkumiyet kararını geri almayacağını" savundu.

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