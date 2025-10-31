Trump, Beyaz Saray’da Cadılar Bayramı’nı kutladı

  1. Ekonomim
ABD Başkanı Donald Trump ile First Lady Melania Trump, Cadılar Bayramı dolayısıyla Beyaz Saray’da kutlama yaptı.

Beyaz Saray'ın bu yılki dekorasyonunu Melania Trump yaptı

ABD Başkanı Donald Trump ile First Lady Melania Trump, Beyaz Saray'da gerçekleştirilen kutlamada çocuklara hediyeler dağıttı. Beyaz Saray'ın bu yılki dekorasyonunun Melania Trump tarafından yapıldığı bildirildi. Asya turundan döndükten kısa süre sonra Beyaz Saray'daki kutlamaya katılan Trump ile eşi Melania Trump, kostümlü çocuklara şeker ve hediye dağıttı. Yaklaşık 1 saat süren kutlamalara katılanlar arasında Beyaz Saray çalışanları ile asker ailelerinin olduğu belirtildi.

