Trump: Biden döneminde ülke tarihinin en kötü dönemi yaşandı

Trump, Newsmax kanalına verdiği mülakatta, Biden'ın dün yaptığı ve ABD'nin kurumsal diplomasisinden dış politika önceliklerine, Çin ile rekabetten Rusya-Ukrayna Savaşı'na ve Orta Doğu'daki güncel duruma kadar birçok başlığı ele aldığı basın toplantısını değerlendirdi.

"Biden yönetiminin dış politikası korkunç"

Biden yönetiminin dış politikasını "korkunç" bulduğunu kaydeden Trump, "Bu son 4 yılın olaylarını göz önünde bulundurunca, bu dönemin ülke tarihimizin en dip noktası olduğunu düşünüyorum. Her şey çok kötüydü." dedi.

Mecvut başkandan devralacağı 4 yıllık dış politika mirasının "daha kötü olamayacağını" belirten Trump, Biden yerine başkan seçilmiş olsaydı Rusya ve Ukrayna arasında savaş çıkmayacağını, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlamasıyla Orta Doğu'da yaşanan krizlerin olmayacağını savundu.

Afganistan'dan çekilme süreci hakkında "övgüyle" bahseden Biden'a tepki gösteren Trump, kaosla sonuçlanan çekilmeye ilişkin ABD kurumlarının koordinasyonsuzluğuna işaret etti.

Trump, Afganistan'dan ayrılma sürecinde yaşanan "beceriksizlik ve yetersizliğin" daha geniş çaplı küresel krizlere yol açtığını söyledi.

Sınır güvenliği Trump'ın öncelikli konularından

Başkanlığı döneminde "ülke tarihinin en güvenli sınırlarına" sahip olduklarını savunan Trump, sınırların tıpkı eskisi gibi "daha güvenli" hale getirilmesinin önem verdiği konulardan biri olduğunu ifade etti.

Biden yönetiminin 4 yılda yaptığı "en kötü" şeylerden birinin de düzensiz göçmenlerin ülkeye girişine izin vermek olduğunu aktaran Trump, "Yapılanlar arasında en kötüsü, çoğu suçlu ve katil 21 milyon ya da daha fazla kişinin ülkeye girişine izin vermekti. Bu ülkemizi yok edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, 20 Ocak'ta göreve başlayacağı gibi düzensiz göçmenler konusunda "anında sınır dışı etmek" gibi sert önlemler alacağını kaydetti.

Trump'a göre Gazze'de ateşkes anlaşması "oldukça yakın"

Gazze'de esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir ateşkes anlaşmasına ne zaman varılabileceği sorusuna karşın Trump, aylardır gündemde olan ateşkesin nihayet gerçekleşmesine çok yakın olunduğunu aktardı.

Trump, "Anladığım kadarıyla bir el sıkışma oldu ve bunu bitirecekler. Belki hafta sonuna kadar bitmiş olur." dedi.

Orta Doğu'daki güncel krizlerin fitilini ateşleyen İsrail-Gazze olaylarında, başkan olsaydı bunların asla yaşanmayacağını savunan Trump, göreve başlar başlamaz dünya genelindeki krizleri çözebilmek için ivedilikle adımlar atacağını belirtti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinen Trump, bu savaşı sona erdirmek istediğini ve bunun için her şeyi yapacağını vurguladı.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisiyle görüşmek istediğini belirterek, "Ben de onunla hemen görüşeceğim." ifadesini kullandı.