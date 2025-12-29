Trump bir kez daha Putin ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, bir kez daha Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü.

X hesabından paylaşımda bulunan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Başkan Trump, Ukrayna konusunda Başkan Putin ile yaptığı görüşmeyi olumlu bir şekilde tamamladı." ifadesini kullandı.

Trump, dün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'yi Beyaz Saray'da ağırlamıştı. Trump, bu ziyaretin hemen öncesinde ise Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.