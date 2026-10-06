Trump, 'Bırakın İran Los Angeles'ı, San Diego'yu yok etsin' dedi, Beyaz Saray düzeltme yaptı

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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşanan savaş ve çatışmaların ABD ekonomisine etkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Nebraska’da yaptığı konuşmada savaşın ekonomik sonuçlarına değinen Trump, Amerikalıların yükselen fiyatları ulusal ve küresel güvenliğin sağlanmasının bir bedeli olarak görmesi gerektiğini savundu.

Trump, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmaların “esas olarak neredeyse bittiğini” ifade ederken, savaşın bir süre daha devam edebileceğini söyledi.

Trump’tan ABD kentleri üzerinden dikkat çeken açıklama

Donald Trump, konuşması sırasında İran’ın ABD’deki kentlerden birine saldırması ihtimaline de değindi. Trump, İran’ın ABD kentlerine yönelik olası saldırısından söz ederken Los Angeles ve San Diego’yu örnek göstererek, “Bırakın Los Angeles’ı yok etsinler. San Diego’yu yok etsinler. Bu ödenmesi gereken çok küçük bir bedel” ifadelerini kullandı.

Trump’ın bu sözleri, Demokratların güçlü olduğu California’da tepkiyle karşılandı. California Valisi Gavin Newsom, Trump’ın daha önce eyalete Ulusal Muhafızlar ve Deniz Piyadeleri gönderilmesine ilişkin kararını da hatırlattı.

Newsom, Trump’ın bir yandan California’ya güvenlik güçleri gönderdiğini, diğer yandan yabancı düşmanların Los Angeles ve San Diego’yu “yok etmesi” gerektiğini söylediğini belirtti. Newsom, Trump hakkında ağır ifadeler kullanarak ABD Başkanı’nı “akıl sağlığı yerinde olmayan ve tehlikeli biri” şeklinde nitelendirdi.

Beyaz Saray’dan Trump’ın sözlerine açıklama

Trump’ın açıklamalarının ardından Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, sözlerin farklı yorumlandığını savundu.

Cheung, Trump’ın herhangi bir ABD kentine saldırı çağrısında bulunmadığını belirtti. Trump’ın ifadeleriyle, İran’ın nükleer kapasitesinin durdurulmaması halinde ABD şehirlerinin tehdit altında kalabileceğini anlatmak istediğini söyledi.

Beyaz Saray böylece Trump’ın Los Angeles ve San Diego hakkındaki sözlerinin doğrudan bir saldırı çağrısı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savundu.

Trump’tan ara seçim ve petrol fiyatları mesajı

Trump, Beyaz Saray’dan Baltimore kentinde düzenlenecek bir etkinliğe katılmak üzere ayrılırken basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. 3 Kasım’da yapılacak Kongre ara seçimlerine ilişkin değerlendirmesinde Cumhuriyetçilerin seçimlerde “çok başarılı” olacağını savundu.

Bir Anadolu Ajansı muhabirinin, “Kongre ara seçimleriyle ilgili anket sonuçlarını yanlış çıkartacağınızdan ne kadar eminsiniz?” sorusuna Trump, “Bence çok başarılı olacağız. Düzenlediğim mitingler, durumu gerçekten tersine çeviriyor” yanıtını verdi.

Düzenlediği mitinglerin sonuçlar açısından etkili olduğunu ifade eden Trump, Baltimore’daki açılışa da katılacağını belirtti. Gittiği bölgelerde Cumhuriyetçi adaylara yönelik ilginin arttığını savunan Trump, mitinglerinin işe yaradığını söyledi.

"Hürmüz Boğazı'ndan inanılmaz derecede petrol taşındı, petrol fiyatlarının düşmesini bekliyorum"

Trump ayrıca Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilen petrol sevkiyatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Son dönemde Hürmüz Boğazı’ndan “inanılmaz” miktarda petrol taşındığını ifade eden Trump, petrol fiyatlarının düşmesini beklediğini söyledi.

İran’ın ekonomik durumunun “çok kötü” olduğunu savunan Trump, İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad’ın ülkedeki durumun iyi olmadığını belirterek istifa ettiğini de öne sürdü.