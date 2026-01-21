Trump: BM, benim çözdüğüm tüm savaşları çözmeliydi

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminin 1’inci yılı dolayısıyla Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Suriye’deki gelişmelere değinen Trump, “Suriye Cumhurbaşkanı çok sıkı çalışıyor. Güçlü ve sert bir adam. Dün onunla konuştum, hapishanelerdeki durum hakkında konuştuk. O hapishanelerde dünyanın en kötü teröristlerinden bazıları var. Şara, bu süreci takip ediyor” ifadelerini kullandı.

Trump, basın toplantısı devam ederken, zamanını belirtmeden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yapacağını söyleyerek, “Çok sevdiğim Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok önemli bir telefon görüşmem var” açıklamasında bulundu.

Suriye'deki Kürtlerle ilgili bir soru üzerine Trump, ABD olarak, bu ülkedeki Kürtlere yeterince destek sağladıklarını kaydetti. Trump, “Kürtleri severim ama şunu anlamanız gerekir ki; Kürtlere çok büyük miktarda para ödendi, petrol ve başka şeyler verildi. Yani bunu bizim için değil, daha çok kendileri için yaptılar, ancak biz Kürtlerle iyi geçiniyoruz ve Kürtleri korumaya çalışıyoruz” diye konuştu.

"BM potansiyelini hiçbir zaman gerçekleştiremedi"

Uluslararası sorunların çözümü konusunda kendisinin öncülük ettiği ‘Barış Kurulu’ndan söz eden Trump, savaşları bitirmesi gereken mecranın aslında Birleşmiş Milletler olduğunu aktardı. Trump, Barış Kurulu'nun BM'nin yerini almasını isteyip istemediğinin sorulması üzerine, “BM pek yardımcı olamadı. BM'nin potansiyelinin büyük bir hayranıyım ama BM potansiyelini hiçbir zaman gerçekleştiremedi. Yine de BM ile devam edilmeli çünkü potansiyeli çok büyük” yanıtını verdi.

Trump, kendisinin 8 savaşı sona erdirdiğini ve her bir savaş için Nobel Barış Ödülü'nü hak ettiğini öne sürerek, “BM, benim çözdüğüm tüm savaşları çözmeliydi. Onlar bu savaşları çözebilmeliydi” dedi.

Bu yıl Nobel Barış Ödülü'nü alamaması konusunda ise Trump, “Norveç’e olan güvenimi büyük oranda kaybettim. Nobel konusunda Norveç’in kontrolü çok fazla. Benim için önemli olan hayat kurtarmak. On milyonlarca insanın hayatını kurtardığımı düşünüyorum. Hindistan ve Pakistan'a bakın” ifadelerini kullandı.