Trump BM'de konuştu: Filistin'i tanımak Hamas'a ödül olur

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurul oturumu'nda konuştu.

"Başı büyük belada"

ABD Başkanı Donald Trump, BM 80. Genel Kurulunda konuşmasına başladığı sırada prompter cihazının çalışmadığını belirterek, "Şunu söyleyebilirim ki bu prompter'ı kim kullanıyorsa başı büyük belada" ifadelerini kullandı.

Trump, BM Genel Kurulu’nda göreve gelmesinin ardından 7 savaş bitirdiğini belirterek, Birleşmiş Milletler’in kendisine bu konuda yardım etmediğini ifade etti.

"7 ayda bitmez denilen 7 savaşı bitirdim"

"7 savaşı bitidim, Nobel almalıyım" diyen Trump, "7 ayda bitmez denilen 7 savaşı bitirdim. Azerbaycan-Ermenistan, İran-İsrail de bunların arasında. Bir kez bile Birleşmiş Milletler'den bana yardım teklifi gelmedi" diye konuştu.

"Savaş silahları kurduğum barışı paramparça etti"

Trump, Birleşmiş Milletlerdeki son konuşmasından bu yana 6 yıl geçtiğini belirterek, "O günden bu yana savaş silahları, iki kıtada kurduğum barışı paramparça etti" dedi.

"Dünyanın en ateşli ülkesiyiz"

Trump'ın açıklamalarından satır başları şöyle; Dünyanın en ateşli ülkesiyiz. Dünyanın en güçlü ekonomisi, en güçlü ordusu bizde. Olmadığım 4 yıllık dönemde felaketten felakete sürüklendik.

Güney sınırımızdaki istilayı bitirdik, 4 ayda kaçak geçiş sıfır.

Boş laf savaşı bitirmez. 7 ayda bitmez denilen 7 savaşı bitirdim. Azerbaycan-Ermenistan, İran-İsrail de bunların arasında. Bir kez bile Birleşmiş Milletler'den bana yardım teklifi gelmedi.

Trump'tan BM'ye sert eleştiri

Trump BM'yi eleştirerek "BM'nin muazzam bir potansiyeli var. Ancak tek yaptıkları, sert ifadelerle dolu bir mektup yazmak ve ardından bu mektubun devamını getirmemek. Boş sözler savaşı çözmez. Savaşı çözen tek şey eylemdir" dedi.

"Nobel almalıyım"

Trump, konuşmasında şunları söyledi:

"Ama bizim bu savaşları durdurmamız gerek. Biz bunu yaptık. Herkes Nobel Barış Ödülü'nü hak ettiğimi söylüyor. Buradan bir sürü anne ve babadan teşekkür alıyorum. Çünkü sonu görünmeyen savaşlar bitirdik ve milyonlarca hayatı kurtardık. Şu an savaşlar var ve bunun üzerinde çalışıyoruz. İlk başkanlık dönemimde yaptığım gibi bu tehlikeleri olabildiğince yatıştırmak bizim için çok önemli. Dünyada teröre en büyük sponsor olanların büyük silahlara erişmesine izin veremeyiz. Şu anda yüksek oranlı tam iş birliği teklif ettim. İran komşularını tehdit etmeye devam etti. İran'ın eski ordu mensupları neredeyse hepsi öldü, artık aramızda değiller. 14 tane devasa bombayı İran'ın nükleer tesislerine fırlattık ve orayı tamamen yok ettik. Biz dünyanın en güçlü silahlarına sahibiz. Ancak onları kullanmaktan nefret ediyoruz."

"Filistin'i tanımak Hamas teröristlerine bu çok büyük ödül olacak"

Filistin'i tanıyan ülkeleri eleştiren Trump, "Ben Gazze'de barışın sağlanması konusunda da çok kararlıyım Hamas teklifleri sürekli reddediyor. Görüşüyoruz ancak bir sürü kişi Filistin'i tanımaktan bahsediyor. Hamas teröristlerine bu çok büyük ödül olacak. Ateşkes çok erken sağlanabilirdi. Hamas durmadan fidye istedi. Şu an rehineleri bırakmanız gerek." dedi.

"Ukrayna'daki kıyımı durduracağımı düşündüm"

Ukrayna-Rusya savaşı hakkında konuşan Trump, "Ukrayna'daki kıyımı durdurmak için çalışıyorum. Savaş konusunda ne olacağını hiçbir zaman bilemezsin. Ben bu savaşı 3 günde durduracağımı düşünüyorum ancak bu beklediğim gibi olmadı. Rusya çok kötü görünüyor. Şehirlerde sürekli insanlar ölüyor, sürekli dronlar düşüyor. Bir ülkenin kötü bir lidere sahip olduğunu nerelere getirdiğini görüyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"Derhal Rusya’dan tüm enerji alımını durdurmaları gerekiyor"

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ve Çin’i Rus petrolü alarak Ukrayna’daki savaşı finanse etmekle suçladı. Trump, Rusya’dan petrol ve gaz almaya devam eden Avrupa Birliği’ni eleştirerek, "Derhal Rusya’dan tüm enerji alımını durdurmaları gerekiyor" dedi.

"Avrupa çok büyük bir dertle karşı karşıya"

Yasadışı göçmenler ile ilgili konuşan Trump, "Ben başa geldiğimden beri ABD'nin Amerika halkına ait olduğunu savundum. Ülkeleriniz mahvediliyor. Avrupa çok büyük bir dertle karşı karşıya. Yasadışı göçmenler akın ediyor ve kimse bir adım atmıyor. Bu sürdürülebilir değil. Siz hala politik doğruculuğu önde tutuyorsunuz." şeklinde konuştu.

"Tüm ülkeler kendi halklarını korumalı"

Ülkelerin gçömenler tarafından işgal edildiğini söyleyen Trump, "Herkes kendi sınırlarını koruma hakkına sahip. Ülkenize giren kişilerin sayısı çok yüksek. Ülkelerinizi işgal etmeye çalışıyorlar. Tüm ülkeler kendi halklarını korumalı. Bu insanlar uygunsuz sebeplerle göçmen hakları ediniyor. Biz onları geri gönderdik. Cevaplar aradık, sorunları çözmeye çalıştık. Biz onların ülkesindeki sorunları çözmeye çalıştık. Artık bize insan göndermiyorlar." dedi.

"Biyolojik silah geliştirmeye son verin"

ABD Başkanı Donald Trump, tüm ülkelere biyolojik silah geliştirmeye son verme çağrısında bulundu.

"İklim değişikliği dolandırıcılık"

Trump, "İklim değişikliği, bana göre dünyada bugüne kadar yapılmış en büyük dolandırıcılık" dedi.