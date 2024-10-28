Trump bu kez “favori” giriyor

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, Demokrat başkan adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi aday Donald Trump arasında yakın seyreden rekabet, anketler ve bahis şirketlerinin sonuçlarında kendini gösteriyor. Güncel anketlere göre, ülke genelinde Harris hala az farkla önde görünüyor. Ancak Trump, başkanlık yarışında belirleyici olan yedi kritik eyalette rakibi Harris'in az farkla önünde yer alırken, bahis şirketleri de Trump'ı başkanlık yarışını kazanmaya daha yakın görüyor.

Bahis şirketlerinin adayların kazanma olasılığına yönelik tahminlerine de yer veren RCP platformuna göre, bu tahminlerin ortalaması Trump'ın başkanlık yarışını kazanmaya daha yakın olduğunu gösteriyor. Bahis şirketlerinin ortaya koydukları rakamlar ve favorilerin durumu başta ABD olmak üzere tüm dünyada yakından izlenirken, bu alandaki tarihsel veriler de dikkat çekiyor.

ABD’de 1872’den beri yapılan 38 başkanlık seçiminin 35’inde bahislerde favori olan bir aday vardı ve bunların 27’si yani yüzde 77.1’i seçimi kazandı. Favori olmadığı halde kazanan son aday ise 2016’da Trump olmuştu. ABD’de başkanlık seçimlerine ilişkin bahis verileri 1872 yılına kadar geri gidiyor. Bu dönemde 38 seçim yapıldı ve bu seçimlerden 35’inde bahislerde favori gösterilen bir aday vardı. Sadece 1880, 1952 ve 1980 seçimlerinde bahisler birbirine çok yakındı. Favori bir adayın olduğu 35 seçimden 27’sini veya başka bir deyişle yüzde 77.1’ini favoriler kazandı. Favori olmadığı halde kazanan son aday 2016 seçimlerinde Trump olmuştu. 2016 seçimlerinde Hillary Clinton hem anketlerde, hem de bahislerde önde olduğu ve de ülke genelinde daha fazla oy aldığı halde seçimi Trump kazanmıştı. 2020 seçimlerinde ise Biden bahislerin favorisiydi ve kazanmıştı. Trump üçüncü seçiminde ilk kez bahislerde favori aday durumunda bulunuyor.

Trump kazanmaya daha yakın görülüyor

Bahis şirketlerinin adayların kazanma olasılığına yönelik tahminlerine de yer veren RCP platformuna göre, bu tahminlerin ortalaması Trump'ın başkanlık yarışını kazanmaya daha yakın olduğunu gösteriyor. Polymarket, Smarket, Points Bet, Bwin, Bovada, Betsson ve Betfair adlı 7 şirketin verilerini paylaşan RCP, Trump'ın kazanma olasılığını yüzde 59, Harris'in ise yüzde 39,9 olarak tahmin ediyor. Bu bahis şirketlerinin tamamı, Trump'ın kazanma şansını yüzde 57 veya üzeri olarak görüyor. Bahis şirketlerinin sonuçlarında 16 Ekim'den bu yana Trump lehine 2,7 puanlık artış görülüyor. Wall Street Journal'ın haberine göre, hedge fon yöneticisi Dan Loeb, zaferinin daha muhtemel olduğunu kaydederek Trump'ın "Önce Amerika" yaklaşımı göz önünde bulundurulduğunda yerli üretimin ve altyapı harcamalarının artabileceğini ifade etti. Loeb'un firması Third Point'in, bu zaferden faydalanılabilecek çalışmalara yöneldiği belirtildi. İngiltere merkezli Barclays yatırım bankasının yetkilisi Themos Fiotakis, seçimlerin piyasada büyük rol oynamaya başladığına dikkati çekerek, "Çin yuanı ve Meksika pesosundaki düşüşün Trump'ın ivmesine bağlı olduğuna" işaret etti.

Diğer taraftan, geçtiğimiz günlerde Trump'ın ABD başkanlık seçimlerini kazanmasına 45 milyon dolardan fazla bahis oynandığı yönünde iddialar gündeme gelmiş, ancak Polymarket sözcüsü yapılan soruşturmada kullanıcının piyasayı manipüle ettiğine dair herhangi bir bulgu olmadığını açıklamıştı.

ABD'li sanatçı Beyonce Harris'e desteğini açıkladı

ABD'li şarkıcı Beyonce başkanlık seçiminde Kamala Harris'e destek verdiğini açıkladı. Texas eyaletinin Houston kentinde düzenlenen seçim mitingine katılan Beyonce halka "oy vermeliyiz" mesajı verirken "Yeni bir şarkı söylemenin zamanı geldi - 248 yıl önce başlayan bir şarkı" dedi.

Beyonce, "Seslerimiz bir birlik korosu oluşturuyor. Bir haysiyet ve fırsat şarkısı söylüyor. Hepiniz yeni Amerikan şarkısına sesinizi katmaya hazır mısınız? Zira ben hazırım" ifadelerini kullandı. Şarkıcı, mitingde bir ünlü ya da politikacı olarak değil; çocuklarının, kendisi ve annesinin sahip olduğu "özgürlüklere" sahip olmasını isteyen bir anne olarak bulunduğunu kaydetti.