Trump bu kez okyanuslara göz dikti: Adını değiştirmek istiyor

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Trump, mitingde yaptığı konuşmada coğrafi isimleri değiştirme planlarına değindi. Atlantik veya Pasifik Okyanusu'nun adını değiştirme fikrini gündeme getiren ABD Başkanı, bu değişiklik için “Trump Okyanusu” ve “Amerika Okyanusları” isimlerini dile getirdi.

Trump'ın açıklamaları, daha önce gerçekleştirdiği coğrafi isim değişikliklerini yeniden gündeme taşıdı.

Hudson ve Mississippi nehirleri için kararını açıkladı

Trump, İngiliz kaşif Henry Hudson'a duyduğu hayranlık nedeniyle Hudson Nehri'nin adını değiştirmek istemediğini belirtti. Mississippi Nehri için de benzer bir karar aldığını söyleyen Trump, son üç seçimde büyük farkla kazandığı Mississippi eyaletine duyduğu sevgiyi dile getirdi.

Trump, konuşmasında Hudson'ın nehirde önemli işler yaptığını düşündüğünü belirterek bu ismi korumak istediğini söyledi. Mississippi Nehri'nin adını da değiştirmeyeceğini ifade etti.

ABD Başkanı, isim değişikliği fikrini anlatırken, “Körfezimiz var, güzel bir gölümüz var ve şimdi birisi 'Bir nehre ihtiyacınız var' dedi” ifadelerini kullandı.

Daha önce Meksika Körfezi'nin adını değiştirmişti

Trump, ikinci başkanlık döneminin başlarında Meksika Körfezi'nin adını “Amerika Körfezi” olarak değiştirme kararı almıştı. Söz konusu hamle, Meksika ile diplomatik gerilime neden olmuştu.

Trump ayrıca, ABD ile Kanada arasındaki ticaret anlaşmasının sonuçsuz kalmasının ardından Ontario Gölü'nün adını “Amerika Gölü” olarak değiştirdiğini açıklamıştı.

Bu isim değişikliklerinin ardından Google ve Apple'ın harita uygulamalarında ilgili adlar güncellendi.

Sosyal medyada alay konusu oldu

Trump'ın okyanus ve nehir isimlerini değiştirmeye yönelik açıklamaları sosyal medyada tartışma yarattı. Bazı kullanıcılar, ABD Başkanı'nın siyasi meseleler yerine coğrafi isim değişikliklerine odaklanmasını eleştirdi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise açıklamaları mizahi yorumlarla karşıladı. Paylaşımlar arasında, “Sırada Dünya'nın adını Gezegen Trump yapmak var” şeklindeki espriler de yer aldı.