  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump: Bu ülkeden petrol, gaz alan ülkelere yüzde 25 vergi uygulayacağım
Takip Et

Trump: Bu ülkeden petrol, gaz alan ülkelere yüzde 25 vergi uygulayacağım

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'dan petrol veya gaz alan ülkelere 2 Nisan'dan itibaren yüzde 25 vergi uygulanacağını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump: Bu ülkeden petrol, gaz alan ülkelere yüzde 25 vergi uygulayacağım
Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela'nın kasıtlı ve hileli bir şekilde on binlerce suçluyu gizli bir şekilde ABD'ye gönderdiğini öne sürdü.

Bu dahil birçok nedenden dolayı, Venezuela'ya "ikincil tarife" olarak bilinen uygulamanın başlatılacağını belirten Trump, ülkenin ABD'ye gönderdiği çeteler arasında bulunan, yabancı terör örgütü olarak tanımlanan "Tren de Aragua"nın Venezuela'ya iade edilme sürecinde olduğunu aktardı.

Trump, Venezuela'nın ayrıca ABD ve özgürlüklere düşmanca davrandığının altını çizerek, "Bu nedenle, Venezuela'dan petrol veya gaz satın alan her ülke, ABD'ye yaptığı her türlü ticarette yüzde 25'lik bir tarife ödemek zorunda kalacak." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, söz konusu tarifenin 2 Nisan'da yürürlüğe gireceğini bildirdi.

New York borsası yükselişle açıldıNew York borsası yükselişle açıldıBorsa Haberleri

 

Türkiye’ye 100 milyon dolarlık iki yeni yatırım kapıdaTürkiye’ye 100 milyon dolarlık iki yeni yatırım kapıdaEkonomi

 

Dünya
ABD ve Rusya Karadeniz konusunda anlaşmaya vardı
ABD ve Rusya Karadeniz konusunda anlaşmaya vardı
Papa'nın hastanede yattığı sırada iki kez ölümden döndüğü belirtildi
Papa'nın hastanede yattığı sırada iki kez ölümden döndüğü belirtildi
Bloomberg yazdı: Wall Street'in Türkiye'ye güveni 30 dakikada altüst oldu
Bloomberg yazdı: Wall Street'in Türkiye'ye güveni 30 dakikada altüst oldu
Hamas; Gazze, Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya destek için gösteri çağrısında bulundu
Hamas; Gazze, Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya destek için gösteri çağrısında bulundu
İsveç'te gıda boykotu: "Kaybedecek bir şeyimiz yok”
İsveç'te gıda boykotu: "Kaybedecek bir şeyimiz yok”
Almanya'da yeni Federal Meclis'te ilk oturum yapıldı!
Almanya'da yeni Federal Meclis'te ilk oturum yapıldı!