Trump: Bu ülkeden petrol, gaz alan ülkelere yüzde 25 vergi uygulayacağım

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Venezuela'nın kasıtlı ve hileli bir şekilde on binlerce suçluyu gizli bir şekilde ABD'ye gönderdiğini öne sürdü.

Bu dahil birçok nedenden dolayı, Venezuela'ya "ikincil tarife" olarak bilinen uygulamanın başlatılacağını belirten Trump, ülkenin ABD'ye gönderdiği çeteler arasında bulunan, yabancı terör örgütü olarak tanımlanan "Tren de Aragua"nın Venezuela'ya iade edilme sürecinde olduğunu aktardı.

Trump, Venezuela'nın ayrıca ABD ve özgürlüklere düşmanca davrandığının altını çizerek, "Bu nedenle, Venezuela'dan petrol veya gaz satın alan her ülke, ABD'ye yaptığı her türlü ticarette yüzde 25'lik bir tarife ödemek zorunda kalacak." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, söz konusu tarifenin 2 Nisan'da yürürlüğe gireceğini bildirdi.