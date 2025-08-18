Trump: Bugün çözüme ulaşacağız, bir sonraki görüşme üçlü olacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. İki lider Oval Ofis'te basın toplantısı yaptı. Trump bu toplantının ardından Avrupalı liderlerle biraraya geldi.

Trump, Macron ve Meloni'ye Putin ve Zelenski arasında "Üçlü bir görüşme ayarlarmaya çalışacağım" dedi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, görüşmenin başarılı olacağını söyledi.

"Bir sonraki görüşme üçlü olacak"

Rusya'nın Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerini kabul ettiğini belirten Trump, "Bugün bir çözüme ulaşacağız. Bir sonraki görüşme üçlü olacak" dedi.

Trump "İyimserim. Toplu olarak Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı önleyecek bir anlaşmaya varacağımıza inanıyorum. Ayrıca olası toprak takaslarını da görüşmemiz gerekiyor. Bugün bir çözüme varacağımızı düşünüyorum. Çözüm, muhtemelen güvenliği de kapsayacak" dedi.

Zelenski ise ABD'nin güvenlik konusunda güçlü bir sinyal vermesinin önemli olduğunu belirterek, "Trump, üçlü görüşmeyi düzenlemeye çalışacak. Trump orada olursa Ukrayna bundan memnun olur" ifadelerini kullandı.

Trump, liderlerin Ukrayna'da mevcut temas hattı dikkate alarak olası toprak takaslarını görüşmeleri gerektiğini kaydetti.