  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump: Bugün çözüme ulaşacağız, bir sonraki görüşme üçlü olacak
Takip Et

Trump: Bugün çözüme ulaşacağız, bir sonraki görüşme üçlü olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya’nın Ukrayna’ya sağlanacak güvenlik garantilerini kabul ettiğini belirterek, “Bugün bir çözüme ulaşacağız ve bir sonraki görüşme üçlü olacak” dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump: Bugün çözüme ulaşacağız, bir sonraki görüşme üçlü olacak
Takip Et

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. İki lider Oval Ofis'te basın toplantısı yaptı. Trump bu toplantının ardından Avrupalı liderlerle biraraya geldi.

Trump, Macron ve Meloni'ye Putin ve Zelenski arasında "Üçlü bir görüşme ayarlarmaya çalışacağım" dedi. 

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Trump, görüşmenin başarılı olacağını söyledi. 

Trump: Bugün çözüme ulaşacağız, bir sonraki görüşme üçlü olacak - Resim : 1

"Bir sonraki görüşme üçlü olacak"

Rusya'nın Ukrayna'ya sağlanacak güvenlik garantilerini kabul ettiğini belirten Trump, "Bugün bir çözüme ulaşacağız. Bir sonraki görüşme üçlü olacak" dedi. 

Trump "İyimserim. Toplu olarak Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı önleyecek bir anlaşmaya varacağımıza inanıyorum. Ayrıca olası toprak takaslarını da görüşmemiz gerekiyor. Bugün bir çözüme varacağımızı düşünüyorum. Çözüm, muhtemelen güvenliği de kapsayacak" dedi. 

Zelenski ise ABD'nin güvenlik konusunda güçlü bir sinyal vermesinin önemli olduğunu belirterek, "Trump, üçlü görüşmeyi düzenlemeye çalışacak. Trump orada olursa Ukrayna bundan memnun olur" ifadelerini kullandı. 

Trump, liderlerin Ukrayna'da mevcut temas hattı dikkate alarak olası toprak takaslarını görüşmeleri gerektiğini kaydetti. 

Trump: Ateşkese gerek kalmayabilir… Putin’i arayacağımTrump: Ateşkese gerek kalmayabilir… Putin’i arayacağımDünya

 

Hamas: Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes önerisini kabul ettikHamas: Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes önerisini kabul ettikDünya

 

Dünya
Güney Afrika'da işsizlik oranı yüzde 33,2'ye çıktı
Güney Afrika'da işsizlik oranı yüzde 33,2'ye çıktı
Trump: Ateşkese gerek kalmayabilir… Putin’i arayacağım
Trump: Ateşkese gerek kalmayabilir… Putin’i arayacağım
Hamas: Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes önerisini kabul ettik
Hamas: Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes önerisini kabul ettik
Trump'tan siyah ceket giyen Zelenskiy'e: Bakın, bu hoşuma gidiyor
Trump'tan siyah ceket giyen Zelenskiy'e: Bakın, bu hoşuma gidiyor
Trump: 6 ayda 6 savaşı sonlandırdım, bu savaşı durdurmak için buradayım
Trump: 6 ayda 6 savaşı sonlandırdım, bu savaşı durdurmak için buradayım
Trump görüşmesi öncesi Zelenski: Rusya'nın saldırıları gösterişli ve sinsi
Trump görüşmesi öncesi Zelenski: Rusya'nın saldırıları gösterişli ve sinsi