Trump bugün Putin ile konuşacağını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yapacağını duyurdu.

Trump açıklamayı kendisin ait Truth sosyal medya hesabından yaptı.Telefon konuşması Türkiye saati ile 16:00 civarında yapılacak.

"Umarım ateşkes sağlanır"

Görüşmenin amacının "kan banyosunu" durdurmak ve "ticaret" olarak açıklayan Trump, "Umarım verimli bir gün olur ve ateşkes sağlanır" dedi.

Başkan Trump, konuşma sonrası, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve NATO ülkesi liderleri ile de görüşeceğini kaydetti.

Liderler İstanbul'da görüşmedi

Dört günlük Körfez ülkeleri gezisini tamamlayan Trump Cuma günü ABD'ye döndü. Turunun son günüde yaptığı açıklamada Putin ile birebir görüşme "zamanı geldi" demişti.

Donald Trump, kendisi Putin ile görüşmeden "hiçbir şey olmayacak" açıklaması da yaptı. Cuma günü İstanbul'da Rusya ve Ukrayna'dan yetkililer üç yıl sonra ilk kez direkt görüşmelerde karşılıklı olarak masaya oturdu.

Görüşmede Türk heyeti de yer aldı, ABD'li yetkililerse görüşmeye katılmadı.

Taraflar karşılıklı olarak biner savaş esirini serbest bırakmayı kabul etti.

"Her iki tarafın gelecekteki ateşkese ilişkin vizyonunu sunması konusunda anlaştığı" da belirtildi.

Trump - Putin görüşmesi öncesi Vatikan'da önemli bir görüşme yapıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, pazar günü ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile bir araya geldi. İki isim şubat ayında Beyaz Saray'daki tarihi tartışmadan bu yana ilk kez görüştü. Zelenski bu görüşmede İstanbul görüşmelerinin konuşulduğunu aktardı.

Putin'e İstanbul çağrıları sonuçsuz kaldı, gözler olası barış görüşmelerinde

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, İstanbul’da düzenlenmesi planlanan barış görüşmelerine katılması yönündeki çağrılar şu ana kadar yanıtsız kaldı.

Trump, Körfez turunun ikinci ayağında Suudi Arabistan’dan Katar’a geçerken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, “Putin benim orada olmamı ister, bunu biliyorum. Eğer savaşın sona ermesine katkım olabilecekse, bu seçeneği değerlendirebilirim” ifadelerini kullandı.