Trump: Çin Devlet Başkanı Şi'nin Putin üzerinde büyük etkisi olabilir

ABD Başkanı Donald Trump, Asya ziyareti sırasında bir araya gelmeyi planladığı Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerinde "büyük etkisinin olabileceğini" bildirdi.

Oval Ofis'te gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Trump, "Şi'nin Putin'i savaşın sona ermesi için ikna edebileceğini" düşündüğünü söyledi.

"Şi'nin Putin üzerinde büyük etkisi olabilir"

Trump, "Bence (Şi'nin) Putin üzerinde büyük etkisi olabilir. Birçok kişi üzerinde büyük etkisi olabilir." diyerek Şi'nin "oldukça büyük bir ülkenin güçlü bir lideri" olduğunu kaydetti.

Haftaya yapacağı Asya ziyareti kapsamında Güney Kore'de Çinli mevkidaşı Şi ile bir araya geleceğini, birçok konuda değerlendirmeler yapacaklarını vurgulayan Trump, "(Şi ile) Rusya-Ukrayna meselesini konuşacağız." dedi.

Ne olmuştu?

Trump, 16 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Devlet Başkanı Putin ve ben, Rusya ile Ukrayna arasındaki bu utanç verici savaşı sona erdirebilmek için üzerinde anlaşmaya vardığımız bir yerde Macaristan'ın Budapeşte kentinde bir araya geleceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Beyaz Saray'ın 21 Ekim'de Trump ile Putin arasında yakın gelecekte bir zirve yapılmasının beklenmediğini açıklamasının ardından Trump, "Devlet Başkanı Putin ile olan toplantıyı iptal ettim çünkü bana doğru gelmedi." demişti.

