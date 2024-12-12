Trump, Çin Devlet Başkanını yemin törenine davet etti

CBS'in çeşitli kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i önümüzdeki ay yapılacak yemin törenine davet etti.

Ancak Xi'nin katılımı daha önce görülmemiş bir şey olacak: Daha önce hiçbir Çinli lider, genellikle büyükelçilerin katıldığı ABD başkanının göreve başlama törenine katılmamıştı. Dışişleri Bakanlığı'nın 1874 yılına kadar uzanan kayıtlarına göre, yüzyılı aşkın bir süredir hiçbir yabancı devlet başkanı bu törene katılmadı.