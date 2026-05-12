Trump, Çin ziyareti için Musk, Cook ve Fink’in dahil olduğu CEO heyetini davet etti

ABD Başkanı Donald Trump, bu hafta gerçekleştireceği Çin ziyareti kapsamında Tesla CEO’su Elon Musk, Apple CEO’su Tim Cook, BlackRock CEO’su Larry Fink ve Boeing CEO’su Kelly Ortberg’in de aralarında bulunduğu ABD’nin en büyük şirketlerinin yöneticilerini heyete davet etti.

Beyaz Saray yetkililerinden alınan bilgilere göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapılacak görüşmelerde Trump’a eşlik edecek heyette Blackstone’dan Stephen Schwarzman, Cargill’den Brian Sikes, Citigroup’tan Jane Fraser, Coherent’tan Jim Anderson, GE Aerospace’ten H. Lawrence Culp Jr., Goldman Sachs’tan David Solomon, Illumina’dan Jacob Thaysen, Mastercard’dan Michael Miebach, Meta Platforms yöneticisi Dina Powell McCormick, Micron Technology’den Sanjay Mehrotra, Qualcomm’dan Cristiano Amon ve Visa’dan Ryan McInerney yer alıyor.

Nvidia CEO’su Jensen Huang’ın yanı sıra General Motors, Disney ve Alphabet gibi Çin’de yatırımları bulunan diğer dev şirketlerin temsilcilerinin listede yer almaması dikkat çekti.