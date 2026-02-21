Trump, Çin'i ziyaret edecek, tarih açıklandı

Bir Beyaz Saray yetkilisinin yaptığı açıklamaya göre; ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e gerçekleştireceği resmi ziyaret, 31 Mart ile 2 Nisan tarihleri arasında olacak. Trump'ın 3 günlük ziyareti kapsamında, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelmesi planlanıyor.

İki liderin Pekin'de yapacağı görüşmelerde, ABD-Çin ikili ilişkilerinin, bölgesel meselelerin ve küresel güvenlik konularının masaya yatırılacağı öngörülüyor.