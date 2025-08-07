Trump, Çinli şirketlerle bağlantısı nedeniyle Intel CEO'sunu istifaya çağırdı

Trump, Çinli şirketlerle bağlantısı olduğu iddia edilen Intel CEO'sunu istifaya çağırdı.

Trump Truth Social sosyal medya platformundaki paylaşımında, "Bu sorunun başka bir çözümü yok" dedi.

Intel'in hisseleri düştü

ABD'li bilgisayar işlemcisi üreticisi Intel'in hisseleri, Trump'ın açıklamalarının ardından borsa açılmadan önceki işlemlerde yaklaşık yüzde 5 düştü.

Cumhuriyetçi Senatör Çinli şirketlerle olan ilişkisini sormuştu

Reuters'te dün yer alan bir haberde, ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton'ın Intel yönetim kurulu başkanına bir mektup göndererek, Genel Müdür Tan'ın Çinli şirketlerle olan ilişkisi ve eski şirketi Cadence Design ile ilgili yakın tarihli bir ceza davasına dair sorular yönelttiği bildirilmişti.

Reuters'te Nisan'da yer alan bir başka haberdeyse Tan'ın şahsen ya da kurucusu olduğu girişim sermayesi fonları aracılığıyla yüzlerce Çinli şirkete yatırım yaptığı bildirilmişti. Bu şirketlerden bazılarının Çin ordusuyla bağlantılı olduğu belirtiliyor. Habere göre Tan, Mart 2012 ile Aralık 2024 arasında Çin'deki gelişmiş imalat ve çip şirketlerine en az 200 milyon dolarlık yatırım yaptı.