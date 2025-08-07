Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar:



ABD’ye gelen tüm çip ve yarı iletkenlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağız.

Putin ve Zelenskiy ile görüşme olasılığı yüksek.

Ben ölümleri ve savaşı bitirmek için buradayım.

(Rusya'ya) Yaptırımlara daha sonra karar vereceğiz, şu anda yüzde 50 gümrük vergisi ödüyorlar.

"Rus petrolüyle ilgili yaptırımlarda neden özellikle Hindistan’ı hedef alıyorsunuz?" sorusuna ise Trump "Çok daha fazla ikincil yaptırım göreceksiniz." yanıtını verdi.

Ayrıntılar geliyor...