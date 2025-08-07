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Trump: Çok daha fazla ikincil yaptırım göreceksiniz

ABD Başkanı Donald Trump, Rus petrolüyle ilgili yaptırımlara ilişkin "Çok daha fazla ikincil yaptırım göreceksiniz" dedi.

Haber Merkezi
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Trump: Çok daha fazla ikincil yaptırım göreceksiniz
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Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

ABD’ye gelen tüm çip ve yarı iletkenlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağız. 

Putin ve Zelenskiy ile görüşme olasılığı yüksek.

Ben ölümleri ve savaşı bitirmek için buradayım.

(Rusya'ya) Yaptırımlara daha sonra karar vereceğiz, şu anda yüzde 50 gümrük vergisi ödüyorlar.

"Rus petrolüyle ilgili yaptırımlarda neden özellikle Hindistan’ı hedef alıyorsunuz?" sorusuna ise Trump "Çok daha fazla ikincil yaptırım göreceksiniz." yanıtını verdi. 

Ayrıntılar geliyor... 

 

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