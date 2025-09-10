Trump, Cook'un görevden alınmasını durduran karara itiraz etti

  1. Ekonomim
ABD'de Trump yönetimiABD yönetimi, Başkan Donald Trump'ın ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden almasını geçici olarak durduran mahkeme kararına itiraz etti.

Trump yönetimi, "mortgage dolandırıcılığıyla" suçladıkları Cook'un görevden alınmasını geçici olarak engelleyen dünkü mahkeme kararını temyiz etmek için harekete geçti.

Başkent Washington Bölge Mahkemesine yapılan başvuruda, söz konusu karara itiraz edildi.

Trump, ağustos ayı sonunda Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook'u "mortgage sözleşmelerinde yanlış beyanlarda bulunduğu" gerekçesiyle görevden aldığını açıklamıştı.

Sosyal medya hesabından Cook'a yazdığı mektubu paylaşan Trump, Fed Yasası'nın kendisine verdiği yetkilere işaret ederek, "Fed Yönetim Kurulu üyeliği görevinden derhal alınmış bulunmaktasınız." ifadesini kullanmıştı.

Trump, söz konusu yasanın, kendisinin takdirine bağlı olarak "haklı neden" olması halinde bir yönetim kurulu üyesinin görevden alınmasını mümkün kıldığını belirterek, Cook'u görevden alması için yeterli sebep bulunduğunu kaydetmişti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook ise Trump'ın kendisini görevden alma girişimini engellemek amacıyla dava açmıştı.

Washington Bölge Mahkemesi yargıcı, dün Trump yönetiminin Cook'un görevden almasını engelleyen geçici tedbir talebini kabul etmişti.

