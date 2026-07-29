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Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenazesine katıldı

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın Washington'da düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Haber Merkezi
DHA
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Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenazesine katıldı
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ABD Başkanı Donald Trump, 11 Temmuz'da hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham için Washington Ulusal Katedrali'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin de katıldığı cenaze töreninde Graham'ın anısına bir konuşma yaptı.

Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenazesine katıldı - Resim : 1

Graham ile özellikle son 10 yıldır yakın arkadaş olduklarını ve bundan memnuniyet duyduğunu söyleyen Trump, “Son derece şahin bir tutuma sahipti. 30 yılı aşkın bir süredir, bu başkentte Lindsey Graham’ın haberi olmadan önemli hiçbir olay yaşanmadı. Cumhuriyetçilerin tarihindeki en olağanüstü dönemde, Graham’ın söz hakkı olmadan hiçbir tasarı kanunlaşmadı” ifadelerini kullandı.

Graham'ın Washington'daki cenaze töreninin ardından memleketi Güney Carolina'ya götürüleceği ve bugün ailesi tarafından düzenlenecek özel bir törenle defnedileceği açıklandı.

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