Trump, DHS'teki kapanma sürerken havalimanlarında ICE'ın "gerektiği sürece" kalacağını belirtti

DHS'teki kısmi kapanma nedeniyle Ulaştırma Güvenlik İdaresinde (TSA) çalışanların işi bıraktığı ya da mazeretli olarak işe gelmemesi nedeniyle havalimanlarında uzun güvenlik kontrol sıraları olduğu ifade ediliyor.

ABD Başkanı Trump, NewsNation sitesine yaptığı açıklamada, DHS'teki kısmi kapanma nedeniyle bugünden itibaren ICE çalışanlarının havalimanlarında çalışmaya başlayacağını ve "gerektiği sürece" görevde kalacağını bildirdi.

Bu adımla Demokrat Partililerin bütçe konusunda anlaşmaya varmak istediğini savunan Trump, "sınır çarı" olarak nitelendirilen sınır güvenliğinden sorumlu Tom Homan'ın bu süreci denetleyeceğini dile getirdi.

Homan ise CNN kanalında katıldığı programda, DHS'teki kısmi kapanma nedeniyle havalimanlarında ICE çalışanlarının "yalnızca özel uzmanlık gerektirmeyen alanlarda TSA'ya yardımcı olacağını" kaydetti.

14 Şubat'ta kısmi kapanma başlamıştı

ABD Kongresindeki Demokratlar ile Cumhuriyetçiler, ICE ile Gümrük ve Sınır Muhafaza (CBP) gibi birimlerin denetimi ve uygulamalarına ilişkin reformlar konusunda anlaşma sağlayamamıştı.

ABD Kongresinin bütçe konusunda uzlaşamamasından ötürü İç Güvenlik Bakanlığında 14 Şubat'ta kısmi kapanma başlamış, ABD Sahil Güvenliği başta olmak üzere Bakanlığın birçok hizmetinde aksama riski ortaya çıkmıştı.

Bakanlığa ödenek sağlanamaması halinde "kritik personel" kapsamındaki bazı çalışanların ücretsiz çalışmak zorunda kalacağı, diğer bazı çalışanların ise geçici izne çıkarılacağı bildirilmişti.