Trump: Rusya, ABD ve küresel piyasaya milyonlarca ton motorin sevk edecek
Dizel fiyatları ile ilgili büyük bir haberi olduğunu söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından duyurusunu yaptı. Trump, Rusya’nın ABD ve küresel piyasalara aşamalı olarak milyonlarca ton motorin tedarik edeceğini söyledi. Trump, sevkiyatların motorin fiyatlarını hızla düşüreceğini savundu.
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede enerji tedarikine ilişkin anlaşmaya vardıklarını aktardı. Trump, Rusya’nın ABD ve küresel piyasalara milyonlarca ton motorin sağlayacağını belirterek fiyatların hızla gerileyeceğini iddia etti.
Rusya milyonlarca ton motorin sevk edecek
Trump’ın açıklamasına göre Rusya, ilk aşamada derhal 300 bin tondan fazla motorin tedarik edecek. Kasım ayında 500 bin ton, bunun hemen ardından ise 1 milyon ton daha sevk edilecek.
Trump ayrıca Rusya’daki motorin rafinerilerinin durumuna bağlı olarak kısa süre içinde 3 milyon ton motorin daha teslim edileceğini bildirdi.
22 Eylül'de motorinde rekor kırılmıştı
Amerikan Otomobil Birliği (AAA) verilerine göre, ABD'de motorinin ortalama galon fiyatı 22 Eylül'de 6,53 dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı.
Motorin 9 Ekim'de 6,28 dolar
Motorinin ortalama galon fiyatı, 9 Ekim itibarıyla 6,28 dolar olarak kaydedildi.
ABD Başkanı Trump, yükselen dizel fiyatları karşısında 5 Ekim'de kara yolu dışında kullanılan araçlarda tüketilen ve kırmızı renge boyanan dizel yakıtın kara yollarında kullanımına geçici olarak izin veren ve bu yakıta uygulanan federal tüketim vergisinin ödenmesini yıl sonuna kadar erteleyen kararı imzalamıştı.
Öte yandan, G7 ülkelerinin liderleri de 2 Ekim'de küresel enerji piyasalarını istikrara kavuşturmak amacıyla Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) koordinasyonunda dizel ve diğer petrol rezervlerinden toplam 100 milyon varilin 4 ay içinde serbest bırakılmasına karar vermişti.