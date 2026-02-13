Trump doğruladı: İkinci uçak gemisi çok yakında yola çıkacak

ABD'den İran'a yönelik ikinci bir hamle geldi. Dünkü açıklamasında "İran ile anlaşamazsak ikinci aşamaya geçeceğiz" diyen Trump bugün ise bölgeye ikinci uçak gemisi gönderileceği iddialarının doğru olduğunu açıkladı.

Trump, "Uçak gemisi Gerald Ford, olası acil durumlarda hazırlık amacıyla Ortadoğu'ya doğru yola çıktı" diye konuştu.

Trump, North Carolina’daki Fort Bragg askeri üssünde katılacağı program için Beyaz Saray’dan çıkışında gazetecilere konuştu.

"Anlaşamazsak ona ihtiyacımız olacak"

ABD'nin Orta Doğu’ya ikinci bir uçak gemisi gönderip göndermeyeceği sorusuna Trump, “Eğer (İran ile) bir anlaşma yapmazsak, ona ihtiyacımız olacak.” dedi.

Trump, henüz İran ile bir anlaşmaya varamadıklarını belirterek, “(Uçak gemisi) çok yakında yola çıkacak. Orada yeni konuşlanmış bir tane var. Eğer ihtiyacımız olursa, hazırda bekletiyoruz. Büyük, çok büyük bir güç.” ifadelerini kullandı.

İran ile müzakerelerin başarılı olup olmayacağı sorusuna da Trump, “Bence başarılı olacak ve eğer olmazsa, İran için kötü olacak.” diye cevap verdi.

"İkinci aşamaya geçeceğiz"

Trump, İran ile yürütülen müzakere sürecine ilişkin dün yaptığı açıklamasında, "Bir anlaşmaya varmamız gerekiyor aksi takdirde bu durum çok travmatik olacak. İran'la istediğim kadar müzakere edeceğim, eğer onlarla anlaşamazsak ikinci aşamaya geçeceğiz ve bu onlar için çok zor olacak. Bunu istemiyorum" dedi.

USS Abraham Lincoln uçak gemisini geçen ay konuşlanmıştı

ABD ilk olarak İran yakınlarına USS Abraham Lincoln uçak gemisini göndermişti. İran ise bu gelişmeyi "Parmağımız tetikte" mesajıyla karşılamıştı.



ABD Merkez Komutanlığı ise yaptığı açıklamada "Filo şu anda bölgesel güvenlik ve istikrarı teşvik etmek için Ortadoğu'ya konuşlandırıldı" demişti.