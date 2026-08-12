Trump doğruladı: Suikast tehdidi nedeniyle Ankara'da uçağını değiştirmiş

Trump, güvenlik tehdidi nedeniyle geçtiğimiz ay Ankara’da yapılan NATO Zirvesi’nden uçak değiştirerek gizli bir şekilde ayrıldığı yönündeki iddialara da değindi.

Güvenlik riskleri konusunda yetkili birimlerin uyarılarını takip ettiğini vurgulayan Trump, "Bu tamamen Gizli Servis’e bağlı bir durum. Ben sadece dediklerine uyuyorum. Güvenlik konusunda Gizli Servis ve orduya güveniyorum. Benim farklı bir uçuşla, farklı bir uçakla gitmemi istediler. Güvenlik düzeyi aynıydı ama bunu yapmamı istediler, ben de bunu yaptım. Onlar ne derse onu yaparım" şeklinde konuştu.

"Önemli işlere imza atan başkanlar tehditlerle karşı karşıya kalır"

Söz konusu tehdidin ne olduğu ile ilgili soruya kesin yanıt vermeyen Trump, "Sanırım ortada bir tehdit vardı. Bu konuda pek fazla soru sormadım. Bana yönelik çok sayıda tehdit oluyor" diye konuştu.

Trump, bu tehdit karşısında şaşırmadığını vurgulayarak, "Bilmediğiniz birçok tehditle karşı karşıyayım. Önemli işlere imza atan her başkan pek çok tehditle karşı karşıya kalır. Sıradan başkanlar tehdit edilmez. Ben ise belki de en önemli işleri başarmış başkanım" dedi.

Ne olmuştu?

Washington Post'un haberine göre Trump'ın seyahat planı, İran kaynaklı olası bir suikast tehdidine ilişkin endişeler nedeniyle geçen ay Türkiye'den ayrılırken gizlice değiştirildi.

Trump önce kameraların önünde başkanlık uçağına bindi. Ancak daha sonra uçağın diğer tarafına yanaştırılan bir havalimanı catering aracına geçirilerek pistte bekleyen başka bir ABD askeri uçağına götürüldü.

Trump yolculuğunu bu uçakla sürdürürken, ilk uçağın başkan içindeymiş izlenimi verecek şekilde yoluna devam ettiği belirtildi.

Operasyonun ayrıntıları kamuoyuna açıklanmazken, bazı gazetecilerin ve Beyaz Saray çalışanlarının da Trump'ın başka bir uçağa geçtiğinden haberdar olmadığı bildirildi.

Güvenlik planının, Trump'a yönelik olası İran bağlantılı bir suikast tehdidine ilişkin istihbarat üzerine hazırlandığı iddia edildi.