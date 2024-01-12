Trump, dolandırıcılık davasında hakime 'sahtekar' diye bağırdı

Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın New York'taki dolandırıcılık davası perşembe günü yapılan kapanış konuşmalarıyla sona erdi.

Eyaletin başsavcısı Lettia James'in Trump'tan bankalara net servetini olduğundan fazla göstermesi sebebiyle yaklaşık 370 milyon dolar ceza talep ettiği son oturumda Trump ile hakim arasında gerginlik yaşandı.

Başsavcı James, cezanın yanı sıra Trump'ın eyaletin emlak sektöründen ömür boyu men edilmesini talep ediyor. Mahkeme hakimi Arthur Engoron'ın jürisiz vereceği kararı 31 Ocak'ta açıklaması bekleniyor.

Mahkemede neler yaşandı?

Davanın son duruşmasında "Sizin kendi gündeminiz var. Bir dakikadan fazla dinleyemeyeceğinizi anlıyorum." diyen Trump suç işlediğini reddetti ve siyasi bir cadı avının kurbanı olduğu iddialarını tekrarladı.

Daha sonra cebinden çıkardığı bir kağıt parçasını okumaya çalışan Trump, bunun kendisini aklayacağını söyledi.

Trump Kasım ayında verdiği ifade sırasında yanlış mülk değerlemeleri yaptığını kabul etmişti. Ancak avukatı Christopher Kise, Trump'la iş yapmaya hevesli olan ve anlaşmalarından kar eden kredi sunanlar için mali tablolarındaki herhangi bir tutarsızlığın önemsiz olduğunu belirtti.

Kise son duruşmadaki açıklamasında iddia edilen manipülasyonun zararsız olduğunu ileri sürdü. Hakim Engoron ise bu iddiaya "Herhangi bir zarar kanıtı olması gerekmiyor." şeklinde yanıtladı.

Kise, siyasi bir gündemi takip etmek için uydurulmuş bir iddia olarak tanımladığı dava için "Her zaman basın açıklamaları ve gösterişten ibaretti ama hiçbir kanıt yoktu." yorumunu yaptı.

Hakime "saktekar" dedi

Duruşma sırasında sesini yükselten Trump, mahkeme heyeti başkanı Arthur Engoron'a "sahtekar" diye seslendi. Hakim Engoron'ın Trump'ı uyarması üzerine de alaycı bir şekilde "şoke oldum" ifadesiyle yanıt verdi.

Net serveti ve mal varlığının değeriyle ilgili sorularla karşılaşan Trump, serveti, mülklerinin güzelliği ve adalet sistemiyle ilgili şikayetleri hakkındaki konuşmaya başladı.

Bunun üzerine hakim Engoron Trump'ın avukatına dönerek "Müvekkilinizi kontrol edebilir misiniz? Bu siyasi bir miting değil. Burası bir mahkeme salonu." şeklinde uyarıda bulundu.

Hakim Engoron'a bombalı tehdit

Öte yandan, son duruşmadan önce de Trump'ın öfkesinin sıklıkla hedefi olan hakim Arthur Engoron'un evinde bombalı tehdit aldığı basına yansıdı.

Mahkeme sözcüsü Engoron'un tehdit aldığına ilişkin haberleri doğruladı ve tehdidin kapanış tartışmalarına başkanlık etmesinden saatler önce geldiğini bildirildi.



Önde gelen ABD yetkililerini hedef alan bir dizi olayın sonuncusu olan tehdit, Adalet Bakanlığı'nda endişelere yol açıyor.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland geçen hafta "kamuya hizmet edenlere yönelik tehditlerde son derece rahatsız edici bir artış" olduğu uyarısında bulundu.

Gazetecilere açıklama yapan Garland, FBI ajanları, federal yargıçlar, başkan adayları, Kongre üyeleri, ordu mensupları ve seçim çalışanlarını tehdit etmekle suçlanan kişilere karşı dava açıldığını duyurdu ve "Bu şiddet tehditleri kabul edilemez" dedi. "Demokrasimizin dokusunu tehdit ediyorlar." ifadelerini kullandı.