Trump dönüş yolunda eski Air Force One'ı kullandı: Katar'ın hediye ettiği uçakta güvenlik endişesi mi var?

Trump'tan dikkat çeken uçak tercihi: Katar'ın hediye ettiği Air Force One yerine eski uçağı kullandı

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'de düzenlenen NATO Zirvesi'nin ardından ülkesine dönüş yolculuğunda dikkat çeken bir tercihte bulundu. Trump, Ankara'ya gelirken kullandığı Katar'ın hediye ettiği yeni Air Force One yerine eski başkanlık uçağıyla ABD'ye döndü.

ABD ile İran arasında karşılıklı saldırıların yaşandığı kritik bir dönemde gerçekleşen bu değişiklik, Katar'ın hediye ettiği yeni başkanlık uçağının güvenliğine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Kararın güvenlik değerlendirmelerinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı ise merak konusu oldu.

Trump uçak değişikliğinin nedenini açıkladı: "Eski günlerin hatırına kullandım"

AP'nin haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, dönüş yolunda yaptığı uçak değişikliğine ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapmadı. Eski başkanlık uçağını "eski günlerin hatırına" kullandığını söyleyen Trump, Türkiye'den ayrıldıktan sonra İngiltere'deki Royal Air Force Mildenhall Üssü'ne iniş yaptı.

Trump, burada bekleyen Katar'ın hediye ettiği yeni Air Force One'a geçerek Washington yakınlarındaki Joint Base Andrews'e hareket etti.

Sosyal medya hesabından da açıklama yapan Trump, Mildenhall Üssü'ne yeni başkanlık uçağını burada görev yapan Amerikan askerlerine göstermek amacıyla uğradıklarını belirtti. Bu durağın Türkiye'den ABD'ye dönüş rotası üzerinde bulunduğunu vurgulayan Trump, uçuş planında olağan dışı veya önemli bir değişiklik yapılmadığını ifade etti.

Yeni Air Force One tartışması: Güvenlik iddialarına Trump ve Beyaz Saray'dan yanıt

Katar'ın ABD'ye hediye ettiği ve yaklaşık 400 milyon dolarlık yenileme çalışmalarının ardından hizmete giren yeni Air Force One, güvenlik tartışmalarının odağına yerleşti. Bazı değerlendirmelerde, uçağın eski Air Force One'larda bulunan bazı füze tespit ve savunma sistemlerine sahip olmadığı öne sürüldü.

Uçuş sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump ise iki farklı başkanlık uçağının kullanılmasının İran'dan gelebilecek olası tehditlerle bağlantılı olduğu yönündeki iddiaları reddetti.

İran'ın Air Force One'a yönelik güvenilir bir tehdit oluşturup oluşturmadığı sorusuna Trump, "Ben her zaman tehdit altındayım. Onların listesindeki bir numaralı hedef benim." yanıtını verdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Steven Cheung da yeni Air Force One'ın en ileri teknolojiyle donatıldığını ve Başkan ile ekibinin güvenliğini sağlayacak üst düzey koruma sistemlerine sahip olduğunu belirtti.

Cheung, ABD Başkanı'nın birçok düşman tarafından hedef alındığını ifade ederek, bu tür tehditlere karşı dikkat dağıtma ve yanıltma yöntemleri dahil tüm güvenlik tedbirlerinin uygulandığını söyledi.

Trump'ın dönüş yolculuğunda güvenlik önlemi dikkat çekti: Air Force One'ın sinyali kapatıldı

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'deki NATO Zirvesi'nin ardından ülkesine dönüş için yaklaşık 35 yıldır ABD başkanları tarafından kullanılan Boeing VC-25A tipi eski Air Force One uçağına bindi. Uçağın kalkışın ardından bir süre uçuş takip sistemlerinde görünmemesi, transponder cihazının mürettebat tarafından güvenlik amacıyla geçici olarak kapatıldığı değerlendirmelerine yol açtı.

Transponderın devre dışı bırakılması, devlet başkanlarının savaş veya yüksek risk taşıyan bölgelerden yaptığı uçuşlarda uygulanan standart güvenlik tedbirlerinden biri olarak biliniyor. Ancak bu uygulamanın, uzun süredir planlanan NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Türkiye gibi bir NATO müttefikinden dönüşte de kullanılması dikkat çekti.

Aynı zaman diliminde Almanya ve İngiltere liderlerini taşıyan uçakların transponderlarının açık olduğu ve uçuşlarının kamuya açık takip platformlarından izlenebildiği görüldü.

Öte yandan Katar'ın Trump'a hediye ettiği ve başkanlık uçağına dönüştürülen Boeing 747-800 tipi uçak ise çarşamba günü daha erken saatlerde Türkiye'den ayrılarak İngiltere'deki RAF Mildenhall Üssü'ne indi.

Uzmanlar, İran envanterinde bulunan bazı Şahed tipi insansız hava araçları ile Şahab balistik füzelerinin yaklaşık 1.300 kilometre menzilleri sayesinde Türkiye'yi hedef alabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirtiyor. Buna karşılık yaklaşık 4 bin kilometre uzaklıktaki İngiltere'yi etkili şekilde vurabilecek bir kabiliyete sahip olmadıkları değerlendiriliyor.

ABD'den Air Force One açıklaması: Bazı teknik sistemler bilinçli olarak eklenmedi

ABD Hava Kuvvetleri, daha önce yaptığı açıklamada Katar'dan alınan ve başkanlık uçağına dönüştürülen Boeing 747-800'ün kısa sürede hizmete alınabilmesi amacıyla bazı planlanan teknik değişikliklerin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurmuştu.

Açıklamada, güvenlik, emniyet ve güvenli haberleşme standartlarından taviz verilmediği vurgulanırken, nihai Air Force One'da bulunması planlanan bazı gelişmiş mühendislik sistemlerinin bu "geçiş uçağına" bilinçli olarak entegre edilmediği belirtildi.

Havacılık ve savunma danışmanlık şirketi Teal Group'un kıdemli analistlerinden Jeremiah Gertler de, uçağın füze karşı tedbir sistemleri ile haberleşme antenlerinin mevcut Air Force One filosuna kıyasla daha sınırlı olduğunu ifade etti. Gertler, bu nedenle Katar'dan alınan uçağın daha çok yurt içi görevler için uygun bir platform olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

Trump, Katar'ın hediye ettiği yeni Air Force One ile ilk uçuşunu geçen hafta Kuzey Dakota'ya gerçekleştirmişti.

Mevcut Air Force One'lar soğuk savaş döneminden kalma: Yeni filo için tarih 2028

ABD başkanlarının kullandığı mevcut iki Air Force One uçağı, Soğuk Savaş'ın son döneminde üretildi. Nükleer patlamalara dayanıklı olacak şekilde tasarlanan bu uçaklar; füze savunma sistemleri, havada yakıt ikmali kabiliyeti ve uçan ameliyathane olarak kullanılabilecek gelişmiş teknolojilerle donatıldı.

Ancak başkan görevdeyken havada yakıt ikmali özelliğinin bugüne kadar hiç kullanılmadığı belirtildi.

Öte yandan ABD'nin kalıcı yeni Air Force One filosunu oluşturacak iki Boeing uçağındaki modernizasyon çalışmaları planlanan takvimin gerisinde ilerliyor. Bu nedenle yeni uçakların teslimatının 2028 yılına kadar gerçekleşmesi bekleniyor.